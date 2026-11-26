Najteža situacija bila je u Donjem Polju, gdje je poplavljeno više kuća, dok je oko 20 objekata bilo ugroženo. Vatrogasci su, prema riječima Filipa Latkovića, vatrogasca iz tog grada, evakuirali trudnicu i prevezli je do bolnice, kao i nekoliko stanovnika koji su morali napustiti svoje domove, prenosi RTCG.

“Od sedam sati jutros imali smo više od 45 intervencija. Najviše ih je bilo u Donjem Polju, gdje smo evakuirali trudnicu do bolnice, kao i druge stanovnike koji su morali da napuste svoje kuće. Bilo je poplavljenih domova, ugroženo je oko 20 kuća, a pojedini hangari ostali su bez krovova”, kazao je on.

Prema informacijama načelnika Službe zaštite i spašavanja Miloša Ćećanovića intervencije u Cetinju zabilježene su u krugu Sportskog centra, kod Gimnazije, u naselju Gipos, kao i kod kuća u nizu i na području Donjeg Polja, gdje je voda prodrla u više stambenih objekata.

Zbog nevremena na Cetinju trenutno je zatvoreno nekoliko ulica, a prema riječima načelnika komunalne policije Marka Andrića promet je obustavljen u Belvederskoj ulici, kroz podvožnjak, na raskrsnici kod Voli marketa i ulici na Donjem polju jer vatrogasci ispumpavaju vodu iz podruma stambene zgrade.

Jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom pogodilo je i Ulcinj, uzrokujući velike valove i manju materijalnu štetu u gradu.

Valovi koji dostižu visinu i do deset metara, preplavljuju Veliku skelu ispod Starog grada, odakle se voda dalje izlijeva u lučicu Kacema.

Snažan vjetar napravio je probleme i u gradskom jezgru, gdje se na ulicama i trotoarima mogu vidjeti prevrnuti kontejneri, polomljene grane, kao i oštećene reklame. Prema dosadašnjim informacijama, u gradu za sada nema veće materijalne štete.

Kako pišu lokalni mediji, na pojedinim dionicama bulevara Tivat-Jaz, u industrijskoj zoni u Radanovićima i na lokalnim putevima voda je dostizala nivo koji je onemogućavao sigurnu vožnju.

Prema informacijama s terena, posebno teško bilo je na putevima prema Radovićima i Krašićima, od skretanja s glavnog kružnog toka na prometnici koja povezuje Kotor i Tivat.

Vozači su upozoravali da tim pravcem ne treba kretati, jer je voda na pojedinim mjestima bila toliko duboka da su sigurno mogli prolaziti samo kamioni.

Zbog najavljenih obilnih padavina, jakih udara vjetra i mogućih vremenskih nepogoda, za centralnu regiju i primorje izdan je crveni meteoalarm, dok je na sjeveru Crne Gore na snazi narančasti.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore apelirali su na građane da postupaju odgovorno, izbjegavaju boravak u blizini vodotoka i područja podložnih plavljenju, te da putovanja planiraju u skladu s vremenskim uvjetima.

Na primorju se očekuju udari vjetra preko 50 kilometara na sat, jaka kiša sa najmanje 20 milimetara padavina za tri sata, mogućnost krupe i uzburkano more.

U kontinentalnim i planinskim predjelima najavljeni su udari vjetra preko 50 kilometara na sat i jaka kiša s najmanje 50 milimetara padavina za 24 sata, uz mogućnost vremenskih nepogoda i krupe.

Iz MUP-a apeliraju na građane da prate preporuke i službena obavještenja nadležnih institucija.Vijesti

Facebook komentari