Kapidžić je kandidat za premijera nove kantonalne vlade koju bi trebale formirati Stranka demokratske akcije (SDA), Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) i Demokratska fronta (DF), nakon oktobarskih općih izbora.

Predstavnici ove tri političke stranke ranije su postigli dogovor o raspodjeli resora u budućoj Vladi KS, prema kojem bi SDA i Stranci za BiH pripalo po pet ministarskih pozicija, dok bi Demokratskoj fronti pripala dva ministarstva.

Dević je ranije najavio da se već radi na pripremi programa rada nove Vlade Kantona Sarajevo i ekspozea mandatara Kapidžića, te izrazio očekivanje da bi nova kantonalna vlada mogla biti formirana tokom decembra.

U međuvremenu traju razgovori političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona Sarajevo o izboru novog skupštinskog rukovodstva, što predstavlja važan korak u procesu formiranja izvršne vlasti.

Novi saziv Skupštine Kantona Sarajevo konstituiran je 13. novembra, kada su novoizabrani zastupnici preuzeli mandate i položili svečanu zakletvu.

Prema Ustavu Kantona Sarajevo, kandidata za premijera imenuje predsjedavajući Skupštine, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg, dok novi saziv Vlade potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo,pišu Vijesti

Kapidžić je arhitekta i predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, a u novom sazivu Skupštine KS osvojio je zastupnički mandat.

Formiranje nove Vlade Kantona Sarajevo uslijedit će nakon okončanja procedure izbora skupštinskog rukovodstva, imenovanja kandidata za premijera i potvrđivanja sastava Vlade u Skupštini.

Danas je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine KS gdje bi zastupnici trebali izabrati rukovodstvo i delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH.

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