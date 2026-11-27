Očekuje se da će ove sedmice više od 80 miliona Amerikanaca putovati. U četvrtak je u SAD-u otkazano 460 letova, a još 2.508 letova prema SAD-u, iz SAD-a ili unutar zemlje kasnilo je, saopćila je stranica za praćenje letova FlightAware.Savezna uprava za avijaciju (FAA) ranije je upozorila da su moguća kašnjenja „tokom cijele sedmice“ zbog najavljenih kiše i vjetra.U međuvremenu, u četvrtak navečer gotovo milion domaćinstava bilo je bez električne energije,pišu Vijesti

Najteže su pogođene savezne države Pennsylvania, Maryland i VirginiaSnažna oluja koja se proteže od Missourija do Massachusettsa isključila je struju za više od 900.000 korisnika, poplavila obalne zajednice i zatvorila neke mostove i puteve na istočnoj obali. Nivo vode na obali Srednjeg Atlantika dostigao je rekordne vrijednosti, a snijeg je prekrio dijelove Srednjeg zapada prije nego što se oluja pomjerila prema jugu.

Macy’s parada povodom Dana zahvalnosti odgođena je prvi put u svojoj historiji. Amerikanci koji ovu tradiciju prate na televiziji morat će sačekati do subote.

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