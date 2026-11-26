Automobilski saobraćaj jedan je od značajnih izvora zagađenja zraka, posebno u urbanim sredinama, gdje sve veći broj vozila doprinosi emisiji štetnih gasova i drugih materija.

Univerzitetski profesor iz Tuzle Nedim Suljć ističe da je problem zagađenja posebno izražen tokom zimskog perioda, kada se zbog niskih temperatura i slabog strujanja zraka zagađujuće materije duže zadržavaju u nižim slojevima atmosfere.

Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, situaciju dodatno usložnjavaju industrijske emisije, individualna ložišta i saobraćaj, a posebno je izražena u gradskim zonama s intenzivnim prometom.

– Jedna od mjera kojom možemo doprinijeti smanjenju zagađenja jeste racionalnije korištenje automobila i veća upotreba javnog prevoza. Umjesto da se veliki broj ljudi svakodnevno vozi pojedinačnim automobilima, potrebno je razvijati svijest o korištenju javnog prevoza koji mora biti pouzdan, dostupan, vremenski konkurentan i ekonomski prihvatljiv – ističe Suljić.

Naglašava da odgovornost za rješavanje ovog problema nije samo na pojedincima, već da su potrebna sistemska rješenja, bolja organizacija javnog prevoza, modernizacija voznih parkova te unapređenje infrastrukture za pješake i bicikliste.

Sličnog je stava i univerzitetski profesor i doktor nauka u oblasti projektovanja i ispitivanja saobraćaja Amir Džananović, koji ukazuje na potrebu usklađivanja saobraćajne i okolinske politike, uz promjenu svakodnevnih navika građana.

– Ne moramo se odreći automobila, ali ga ne moramo koristiti za svako putovanje. Ako više ljudi odluči da za odlazak na posao, fakultet ili u školu koristi javni prevoz, to znači manje automobila na cestama, manje saobraćajnih zastoja i potencijalno manje emisije štetnih materija – navodi Džananović.

Ističe da kvalitet zraka nije samo pitanje ekologije, već i javnog zdravlja i kvaliteta života, te da i pojedinačne promjene u načinu kretanja mogu doprinijeti stvaranju zdravijeg životnog okruženja.

– Svaki automobil manje na cesti mali je, ali važan korak prema čistijem zraku – poručuje Džananović.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. novembar Svjetskim danom održivog transporta rezolucijom usvojenom u maju 2023. godine. Obilježavanje ovog dana usmjereno je na podizanje svijesti o značaju sigurnih, pristupačnih i održivih transportnih sistema, unapređenje povezanosti različitih vidova prevoza, promociju ekološki prihvatljivog transporta i razvoj infrastrukture dostupne svim građanima.

Ovogodišnje obilježavanje ujedno se odvija u prvoj godini Dekade održivog transporta Ujedinjenih nacija za period 2026–2035.

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