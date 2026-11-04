Haris Zahiragić (SDA) i Sandra Erkić (SNSD) bit će najmlađi zastupnici u novom sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oboje su rođeni 1991. godine, a zanimljivo je da ih dijele tačno tri mjesecaZahiragić je rođen 9. novembra 1991. godine u Sarajevu, dok je Erkić rođena 9. avgusta iste godine u Tuzli. Tako će Zahiragić sa 35 godina biti najmlađi zastupnik, a Erkić najmlađa zastupnica u državnom parlamentu.

Osim godina, zajedničko im je i to što u najviše zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine dolaze s iskustvom rada u entitetskim parlamentima.

Zahiragić je diplomirani pravnik, a političku karijeru gradio je kroz Stranku demokratske akcije. Bio je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, kao i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH. Prije političkog angažmana bio je aktivan u studentskim organizacijama.S druge strane, Erkić je magistrica ekonomije, a u prethodnom mandatu obnašala je funkciju zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U državni parlament izabrana je s liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Za oboje će mandat od 2026. do 2030. godine predstavljati prvo iskustvo u državnom parlamentu, gdje će biti među predstavnicima mlađe generacije bh. političara. Zahiragić bi, prema najavama iz SDA, trebao biti šef Kluba SDA,piše Avaz

Treba naglasiti da su oboje zastupnika dobili direktne mandate, a Haris Zahiragić je imao najveći broj glasova među svim kandidatima, dok je Sandra Erkić uspjela da prestigne i nosioca liste i bivšeg premijera RS Radovana Viškovića.

Treba naglasiti da će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH generalno biti podmlađen, pa će u njemu sjediti i Amra Švrakić (SBiH), Antea Čilić (HDZ BiH), Irna Smaka-Imamović (SDP BiH).

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