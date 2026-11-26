Gruzijska policija intervenisala je na tribini stadiona u Batumiju nakon što je jedan od navijača turskog Bešiktaša uoči početka utakmice petog kola Evropske lige protiv izraelskog Hapoel Ber Ševe razvio zastavu Palestine.Nakon reakcije organa reda došlo je do kraćeg fizičkog obračuna, guranja i naguravanja između policije i pristalica kluba iz Istanbula.

Snimak ovog incidenta koji se dogodio neposredno prije prvog sudijskog zvižduka brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju javnosti,piše Avaz



Policija oduzela zastavuPrema pisanju turskih listova Milliyet i Akşam, pripadnici policije brzo su ušli među gostujuće navijače na tribini i oduzeli spornu zastavu.

Turski sportski portal Fotomaç navodi da je nakon njihove intervencije nastalo kratkotrajno komešanje na tom dijelu stadiona, ali se situacija ubrzo smirila bez većih posljedica.

Meč izmješten iz Turske

Podsjetimo, večerašnji evropski okršaj koji je zakazan za 18.45 sati igra se u Gruziji nakon što su turske vlasti ranije obavijestile UEFA-u da duel iz sigurnosnih razloga ne može biti organizovan u Istanbulu.

Evropska fudbalska federacija potom je donijela odluku da se susret odigra na neutralnom terenu u Batumiju uz prisustvo publike na tribinama.

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