“To je laž”

Objavljeno prije 1 sat

Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država (CENTCOM) odbacilo je tvrdnje iranskog ministra vanjskih poslova da Sjedinjene Države izvode napade dronovima na zemlje u Perzijskom zaljevu, nazvavši optužbe “lažima”.

„Američki borbeni dronovi ciljaju samo iranske vojne sposobnosti kako bi uklonili prijetnje regiji“, navodi se u izjavi CENTCOM-a .

Istodobno, iranski humanitarni i vladini izvori predstavljaju mnogo teže procjene opsega štete. Iranski Crveni polumjesec izvijestio je da je u napadima oštećeno ili uništeno više od 19.000 stambenih zgrada.

Rat je ušao u treću sedmicu.
Rat između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana započeo je krajem prošlog mjeseca nakon niza američkih i izraelskih napada na iranske vojne ciljeve.

Teheran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke ciljeve u regiji, a sukob se proširio na Libanon, gdje Izrael cilja položaje Hezbollaha .

Hormuški tjesnac , kroz koji prolazi oko petina svjetske trgovine naftom, praktički je zatvoren za promet tankera otkako su se borbe eskalirale prije dva tjedna.

Napadi na pomorsku infrastrukturu, prijetnje minama i vojne operacije u tom području uzrokovali su nagli porast cijena nafte i ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.


