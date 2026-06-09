Jednokratna pomoć: Predloženi vaučeri od 200 KM za domaćinstva

Kako su naveli u saopštenju, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci ove godine iznosili su četiri milijarde i 962 miliona KM, što je za 248 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine, prenosi Klix.ba.

Iz Naprijed BiH ističu da povećanje prihoda nije rezultat boljeg životnog standarda građana, već prije svega rasta cijena roba i usluga, skupljeg goriva i opće inflacije koja dodatno opterećuje porodične budžete širom Bosne i Hercegovine.

“Dok građani svakodnevno plaćaju skuplju hranu, gorivo, režije i osnovne životne potrepštine, država kroz PDV i druge indirektne poreze ostvaruje dodatne prihode. Smatramo da je pravedno da se dio tog novca vrati upravo onima koji su ga i uplatili – građanima Bosne i Hercegovine”, naveli su.

Prema njihovim procjenama, Bosna i Hercegovina ima oko 1,15 miliona domaćinstava, a za dodjelu vaučera od 200 KM svakom domaćinstvu bilo bi potrebno približno 231 milion KM, što je manje od dodatnih prihoda koje je država prikupila samo u prvih pet mjeseci ove godine.

Predložili su da se vaučeri koriste za plaćanje računa za električnu energiju, grijanje, vodu, odvoz otpada, komunalne usluge i druge osnovne troškove života.

Kako tvrde, takva mjera bi građanima pružila konkretnu pomoć u vrijeme visokih troškova života, dok bi javna komunalna preduzeća ostvarila veći stepen naplate svojih usluga, što bi omogućilo dodatna ulaganja u infrastrukturu i kvalitet usluga.

Iz Naprijed BiH smatraju i da bi izdvajanje ovih sredstava na poseban račun spriječilo mogućnost da se višak prihoda nastao zbog inflacije koristi u političke ili predizborne svrhe.

“Građani moraju imati jasnu garanciju da novac prikupljen zahvaljujući rastu cijena neće završiti u netransparentnoj potrošnji, već da će biti vraćen onima koji su ga platili”, poručili su.

Dodali su da bi, ukoliko se trend rasta prihoda od indirektnih poreza nastavi i u drugoj polovini godine, ista mjera trebala biti ponovljena do kraja 2026. godine.

Na taj način bi, kako navode, svako domaćinstvo u Bosni i Hercegovini tokom godine moglo ostvariti podršku od najmanje 400 KM, prenosi Novi.

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