Američka vojska napala tanker kod Omana, trojica indijskih pomoraca nestala

Američka vojska potvrdila je da je izvela napad na naftni tanker u Omanskom zaljevu, nakon čega je plovilo ostalo onesposobljeno. Indija je zbog incidenta uputila oštar protest Vašingtonu, dok se tri indijska člana posade i dalje vode kao nestali.

Saopćenje vojske

U saopćenju američke vojske navedeno je da su snage SAD-a ispalile preciznu municiju na strojarnicu tankera, čime je brod onesposobljen za plovidbu. Kako tvrde, napad je uslijedio nakon što posada nije postupila po uputama američkih snaga i prekršila blokadu koja se odnosi na iransku naftu.

Riječ je o tankeru za hemikalije i naftne proizvode Settebello, koji plovi pod zastavom Palaua. Brod je prijavio požar u strojarnici oko 20 nautičkih milja sjeveroistočno od omanske luke Sohar, saopćila je britanska služba United Kingdom Maritime Trade Operations.

Britanska kompanija za pomorsku sigurnost Ambrey ranije je navela da bi požar mogao biti posljedica američkih operacija usmjerenih na blokadu iranskih luka, dok je jedan neimenovani sigurnosni izvor za Reuters izjavio da je plovilo vjerovatno pogođeno američkim projektilom.

Tri nestala pomorca

Prema ranijim informacijama, na brodu je bilo 28 članova posade, od kojih 24 indijska pomorca. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je 21 član posade spašen, dok se trojica indijskih pomoraca i dalje vode kao nestali.

Indija je oštro osudila napad na trgovački brod kod obale Omana.

– Naša ambasada u Omanu pažljivo prati situaciju i aktivno koordinira s omanskim vlastima u operaciji potrage i spašavanja – saopćilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova.

Indijske vlasti su, prema navodima Reutersa, pozvale zamjenika šefa američke misije u Delhiju kako bi uložile “najoštriji protest”.

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