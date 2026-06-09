Sladić pred mečeve SP upozorio navijače

Poznati bh. meteorolog Neum Sladić oglasio se uoči nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, objavivši vremensku prognozu za dane kada Zmajevi igraju svoje utakmice.Kako je naveo, pred ljubiteljima sporta je izuzetno bogat period, pa će u narednim danima poseban fokus biti na vremenskim prilikama tokom utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, posebno za navijače koji planiraju susrete pratiti na otvorenom ili u baštama kafića i pubova u BiH.

Prema njegovoj prognozi, svi oni koji utakmicu između Bosne i Hercegovine i Kanade budu gledali na otvorenom mogu računati na veoma povoljne vremenske uslove.

„Vrijeme će služiti za bezbrižno gledanje utakmice. Noć će u većem dijelu zemlje biti pretežno vedra i mirna, bez značajnijih meteoroloških poremećaja“, naveo je Sladić.

Ipak, upozorio je da će temperatura tokom noći biti prilično svježa, posebno u unutrašnjosti zemlje, zbog čega navijačima savjetuje da ponesu topliju odjeću ukoliko planiraju ostati vani do kasno.

Temperature zraka u prvom dijelu noći kretat će se uglavnom između 14 i 18 stepeni Celzija u Bosni, dok će u Hercegovini dosezati do 22 stepena. U drugom dijelu noći temperature će pasti na između 9 i 12 stepeni u Bosni, dok će u Hercegovini biti do 16 stepeni,pišu Vijesti

Na kraju prognoze Sladić je uputio i poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

„Sretno i uspješno, Bosno i Hercegovino, sretno Zmajevi! Neka vedra noć bude rani signal da će i na terenu situacija biti preslikana“, poručio je meteorolog.

Facebook komentari