Prodali vilu u Majamiju: Brena i Boba spustili cijenu za 400.000 dolara, a opet zaradili milione

Jedan od najmoćnijih estradnih parova Balkana, koji je donedavno bio suvlasnik “Grand produkcije”, Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović, kako se saznaje, prodao je svoju luksuznu vilu u Majamiju.Vila, smještena tik uz Atlantski okean, imala je i poseban prilaz koji je omogućavao vlasnicima da direktno uđu u dom s jahte.

Nekretnina je prodata po nižoj cijeni od prvobitno tražene. Kada je prvi put oglašena, za nju je traženo 16,9 miliona dolara, zatim 14,6 miliona, a na kraju je prodana za 14,2 miliona dolara.

Da je vila zaista prodata, potvrđuje i zvanična stranica agencije za nekretnine Sotheby’s International Realty, gdje je navedeno da luksuzna nekretnina više nije u ponudi.Brena i Boba su vilu kupili 2012. godine, nakon čega su je renovirali. Prostire se na oko 550 kvadrata i sadrži šest spavaćih soba, sedam kupatila, lift do krova, te je opremljena italijanskim namještajem. Prednji dio kuće je u staklu, dok vanjski prostor uključuje bazen, jacuzzi i ljetnu kuhinju.

Mjesečno održavanje vile iznosilo je oko 2.000 dolara, a luksuznu nekretninu su prvobitno kupili za 950.000 dolara, na preporuku kuma Iona Țiriaca, bivšeg tenisera i današnjeg biznismena i milijardera.

Majami je dugo bio omiljena destinacija porodice Živojinović, a Brena je ranije isticala da bi voljela tamo i živjeti, no su ipak odlučili da prodaju nekretninu.

Fotografije vile u Miamiju koju su prodali pogledajte OVDJE.

Kada je vila prvi put oglašena, vijest su prenijeli i strani mediji, koji su Brenu opisivali kao poznatu pjevačicu, a Bobu Živojinovića kao “teniskog asa koji je krajem osamdesetih imao kratku vezu s princezom Dajanom”.Naime, Boba je 2016. godine za srpski Kurir izjavio da je s princezom Dajanom započeo vezu nakon upoznavanja na Vimbldonu, nakon čega su, kako je rekao, “postali vrlo bliski”.

– Bila je predivna žena. S njom sam mogao razgovarati o bilo čemu i svaki razgovor bio je fascinantan – izjavio je Boba,piše Avaz

Brena i Boba su u braku više od tri decenije.

Facebook komentari