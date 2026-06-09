Horoskop od 10. do 20. juna: Kome počinje period velike sreće, a ko će se odlučiti na promjenu posla

Astrološkinja Galina Krasnopevceva otkriva kojim znakovima Zodijaka sredina juna donosi uspeh, važne životne preokrete, nove ljubavi i profesionalne izazove.

Ovan

Slobodne Ovnove očekuje veoma povoljan period za ljubav. Sredina juna pruža odlične prilike za upoznavanje osobe koja deli vaše ciljeve i životne vrednosti. Na poslovnom planu trud će konačno biti nagrađen, a rezultati vašeg rada neće proći nezapaženo.

Bik

Tokom druge dekade juna zvezde će podržavati gotovo sve vaše planove. Ipak, biće važno da pokažete više fleksibilnosti i spremnosti na kompromis. Ovo je odličan period za sređivanje finansija, kupovine i ulaganja u budućnost.

Blizanci

Za Blizance počinje pravi period sreće. Mnoge želje i planovi mogli bi da se ostvare uz pomoć ljudi iz vašeg okruženja. Zahvaljujući upornosti i predanom radu, moguć je značajan napredak u karijeri već sredinom meseca.

Rak

Rakovima se savetuje da preispitaju stare navike i usmere energiju na profesionalni razvoj. U ljubavi može doći do određenih turbulencija, pa će biti važno da se oslobodite ustaljenih obrazaca ponašanja.

Lav

Na poslu ćete morati da pokažete liderske sposobnosti, ali bez preterane direktnosti. Pred kraj druge dekade juna moguće je da ćete dobiti zanimljiv zadatak ili novu odgovornost od nadređenih.

Djevica

Sredina juna donosi Devicama period unutrašnje transformacije. Oslobodićete se ograničavajućih uverenja koja su vas dugo sputavala i konačno ćete osetiti veću slobodu. Zvezde vam poručuju da prestanete da zavisite od mišljenja drugih ljudi.

Vaga

Na poslu će biti neophodna prilagodljivost i sposobnost pronalaženja kompromisa. Vaša intuicija pomoći će vam da uspešno rešavate nesuglasice i smirujete napete situacije. U ljubavi vas očekuju sklad i međusobno razumevanje.

Škorpija

Početak leta donosi Škorpijama više samopouzdanja, stabilnosti i jasnoće. Bićete u stanju da donosite racionalne odluke bez preteranog uticaja emocija. Poslovni izazovi biće veliki, ali ćete imati dovoljno snage da ih savladate.

Strelac

Pred vama su uzbudljivi dani ispunjeni emocijama, novim iskustvima i romantičnim dešavanjima. Poslovni projekti zahtevaće disciplinu i strpljenje. Sredinom meseca mogli biste da se zainteresujete za sport ili aktivnost koja podrazumeva takmičarski duh.

Jarac

Jarčevi će osetiti snažan nalet energije koji će im pomoći da okupe ljude oko važnih ciljeva. Vaše ideje imaće veće šanse za uspeh ukoliko se oslobodite starih šablona i otvorite za nova rešenja.

Vodolija

Posao i privatni biznis donose nalet kreativnosti i inspiracije. Vaše ideje mogu prerasti u veoma uspešne projekte. U ljubavi će najviše sreće imati oni koji budu dovoljno hrabri da naprave prvi korak.

Ribe

Sredina juna biće ispunjena druženjima, susretima i novim poznanstvima. Očekuje vas više izlazaka i pažnje od ljudi koje budete upoznavali. Kako se mesec bude približavao kraju, fokus će se sve više prebacivati na posao i karijeru.

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