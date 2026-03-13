“Ako misle da će im rat u Iranu donijeti predah, griješe”

„Kontekst rastućih cijena nafte ni na koji način ne bi trebao dovesti do preispitivanja naše politike sankcija prema Rusiji. To je stav koji je zauzela G7, a to je očito i stav Francuske i Europe“, naglasio je francuski čelnik na konferenciji za novinare u Elizejskoj palači s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim .

Također je izjavio da Francuska nije angažirana u ratu na Bliskom istoku te da su vojne snage te zemlje prisutne “obrambeno”.

Macron je rekao da je zatražio od vojske da pokrene “konsolidiranu analizu činjenica i njihovih okolnosti” kako bi se u potpunosti rasvijetlio napad na nekoliko francuskih vojnika u Iraku sinoć, koji je rezultirao smrću glavnog časnika Arnauda Friona .

„Bit ću vrlo oprezan, čekam sve informacije koje će mi Glavni stožer Oružanih snaga i naše službe dostaviti. Također očekujem razgovor s iračkim premijerom. Neću razvijati nikakav scenarij o toj temi“, dodao je francuski predsjednik.

Macron je u četvrtak navečer objavio da je francuski vojnik Arnaud Frion , koji je bio raspoređen u regiji Erbil na sjeveru Iraka , ubijen . Nekoliko sati ranije francuske vlasti objavile su da je šest francuskih vojnika ranjeno u istom području.

Ovo je prvi francuski vojnik koji je poginuo od početka rata na Bliskom istoku , koji je započeo izraelsko-američkim napadima na Iran 28. veljače i proširio se na nekoliko zemalja u regiji.

