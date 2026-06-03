Španija: Otkriveni novi slučajevi raka kod žena s implantatima

Prema podacima Španske agencije za lijekove i medicinske proizvode (Aemps), od 2012. godine, kada je uspostavljen sistem praćenja ovog zdravstvenog stanja, zaprimljeno je ukupno 146 prijava sumnje na ovu bolest.

Podaci su predstavljeni u šestom izvještaju o praćenju nacionalnog programa za otkrivanje i proučavanje limfoma povezanog s implantatima dojki, a temelje se na prijavama evidentiranim kroz sistem nadzora medicinskih proizvoda.

Najveći broj prijavljenih slučajeva zabilježen je u regiji Madrida, dok slijede Andaluzija, Katalonija i Valencija,pišu Vijesti

Anaplastični limfom velikih stanica povezan s implantatima dojki, poznat pod skraćenicom BIA-ALCL, predstavlja rijedak oblik ne-Hodgkinovog limfoma. Stručnjaci ističu da se bolest ne razvija u tkivu dojke, već u ćelijama imunološkog sistema koje se mogu formirati u tkivu koje okružuje implantat.

Iz Aempsa naglašavaju da je riječ o rijetkoj bolesti čija je učestalost znatno manja u odnosu na ukupan broj žena koje imaju ugrađene implantate. Ipak, smatraju da je kontinuirano praćenje i rano otkrivanje od velikog značaja.

Dosadašnja istraživanja ukazuju da na razvoj bolesti može utjecati više faktora, uključujući vrstu implantata, genetske predispozicije te moguće upalne procese ili kontaminaciju tokom postupka ugradnje. Međutim, naučnici još nisu utvrdili tačan uzrok nastanka ovog limfoma niti precizan mehanizam njegovog razvoja.

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