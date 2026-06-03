FBI upozorava na prijetnje: Osiguranje SP-a 2026. bit će ogroman izazov

Sin bivšeg gradonačelnika New Yorka Rudyja poručio je kako će vlasti učiniti sve kako bi “osigurali da ništa ne pođe po zlu”.

Razmjeri turnira bez presedana

“Bez presedana je kada pomislim što će snage reda morati riješiti tijekom 40-dnevnog razdoblja. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da ništa ne pođe po zlu.”

Na Svjetskom prvenstvu sudjelovat će 48 reprezentacija, a na programu je 104 utakmice, od kojih će se 78 igrati u 11 gradova u Sjedinjenim Državama. Kanada i Meksiko bit će domaćini ostatka utakmica. Posljednje Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, na kojemu su nastupile 32 ekipe, održano je na prostoru veličine otprilike 80% savezne države Connecticut.

Suradnja stotina agencija

Više od 400 agencija za provedbu zakona surađuje sa saveznom vladom i privatnim zaštitarskim tvrtkama kako bi osigurali stadione, navijačke festivale, trenažne kampove i hotele,piše Index

Budući da je turnir toliko velik, savezna vlada nema resurse za preuzimanje kontrole kao što bi to učinila za predsjedničku inauguraciju ili čak Olimpijske igre. Umjesto toga, surađuje s lokalnim i državnim agencijama za provedbu zakona kako bi koordinirala sigurnost, uključujući razmjenu informacija između različitih gradova.Rupe u sustavu i postignuti napredak

“Vidjeli smo neke praznine, ali uspjeli smo neke od tih rupa popuniti. Još uvijek popunjavamo neke od tih rupa”, rekao je Giuliani, odbijajući otkriti detalje. “Ali ono što vam mogu reći jest da smo postigli ogroman napredak.”

Sigurnosni planeri žele spriječiti ponavljanje finala Copa Americe 2024. u Miamiju, kada su navijači bez ulaznica provalili u stadion i izazvali gužvu koja je rezultirala višestrukim ozljedama. Kao rezultat toga, FIFA je uspostavila sigurnosni perimetar “zadnje milje” oko stadiona. Mnoga parkirališta bit će ograđena, a navijači će morati pokazati ulaznice prije ulaska u to područje, prema izjavi Hayslipa.

Prijetnje od kibernetičkih napada i dronova

“Ne želimo da netko dođe na naš posjed bez ulaznice”, rekao je. Organizatori su oprezni i zbog mogućnosti kibernetičkih napada. “Ovo je apsolutno nešto što očekujemo, bilo da se radi o hakiranju ulaznica, manipulaciji QR kodovima, pokušajima preuzimanja Jumbotrona na stadionima ili prometnih sustava”, rekao je.

Zamjenik ravnatelja FBI-a Christopher Raia rekao je da ga najviše brinu domaći ekstremisti, poput čovjeka koji je prošle godine kamionom uletio u Bourbon Street u New Orleansu u napadu inspiriranom ISIS-om. “To su incidenti koje je vrlo teško ne samo otkriti, već i zaustaviti”, rekao je. “Na neki način, velike napade u stilu 11. rujna 2001. danas je lakše otkriti zahvaljujući različitim alatima koje imamo na raspolaganju.”

Posebni izazovi i borba protiv dronova

Organizatori se također suočavaju s činjenicom da je ovo prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti na kojemu je zemlja domaćin u ratu s drugom zemljom sudionicom.

Jedno od područja na koja se savezna vlada usredotočila u pripremi za Svjetsko prvenstvo jest povećanje sposobnosti borbe protiv neovlaštenih dronova tijekom sportskih događaja. Ministarstvo domovinske sigurnosti dodijelilo je gradovima domaćinima više od 250 milijuna dolara za nabavu tehnologije protiv dronova, a 60 policajaca iz 30 državnih i lokalnih jurisdikcija, uključujući sve domaćinske regije u SAD-u, prošlo je obuku za suzbijanje dronova u FBI-jevom objektu Redstone u Huntsvilleu u Alabami.

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