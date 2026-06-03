Bogataši sa Bliskog istoka povukli neočekivan potez

Investitori sa Bliskog istoka sve intenzivnije preusmjeravaju kapital prema evropskim tržištima i zlatu, nastojeći da zaštite imovinu od rastućih geopolitičkih rizika i nestabilnosti na svjetskim finansijskim tržištima.

Prema izvještaju koji prenosi londonski list “The Standard”, rastuće tenzije u regionu, zajedno sa neizvjesnošću u vezi sa globalnim ekonomskim kretanjima, podstakli su bogate pojedince, investicione fondove i porodične kancelarije iz zemalja Zaliva da traže sigurnije investicione destinacije.

Finansijski stručnjaci navode da je Evropa postala posebno privlačna zbog političke stabilnosti, razvijenih tržišta nekretnina i mogućnosti dugoročnog očuvanja vrijednosti kapitala. Istovremeno, zlato ponovo potvrđuje status jednog od najtraženijih sigurnih ulaganja u vremenima povećane neizvjesnosti.

Zlato ponovo u fokusu velikih investitora

Plemeniti metal posljednjih godina bilježi snažan rast vrijednosti, a dodatni podsticaj dobio je zbog geopolitičkih sukoba, trgovinskih napetosti i očekivanja promjena monetarne politike najvećih svjetskih centralnih banaka. Analitičari ističu da investitori zlato vide kao efikasnu zaštitu od inflacije, valutnih oscilacija i tržišnih šokova.

Interesovanje za zlato nije ograničeno samo na privatne investitore. Centralne banke širom svijeta posljednjih godina značajno povećavaju rezerve ovog plemenitog metala, što dodatno podstiče njegovu vrijednost na međunarodnom tržištu. Evropska centralna banka nedavno je objavila da je zlato prvi put prestiglo američke državne obveznice kao najvažnija rezervna aktiva centralnih banaka.

Evropa privlači ulaganja u nekretnine

Pored zlata, značajan dio kapitala iz zemalja Zaliva usmjerava se prema evropskom tržištu nekretnina. Posebno interesovanje vlada za luksuzne stambene objekte, poslovne nekretnine i turističke projekte u gradovima poput Londona, Pariza, Madrida i Milana.

Stručnjaci smatraju da evropske nekretnine investitorima nude kombinaciju relativne sigurnosti i potencijala za dugoročni rast vrijednosti. Dodatni faktor predstavlja mogućnost diverzifikacije portfelja u trenutku kada su pojedina tržišta na Bliskom istoku izložena većem stepenu političkog i ekonomskog rizika.

Geopolitičke tenzije mijenjaju investicione strategije

Ratovi, regionalni sukobi i neizvjesnost oko globalne trgovine značajno utiču na ponašanje investitora. Finansijska tržišta pažljivo prate razvoj situacije na Bliskom istoku, jer svaka nova eskalacija može izazvati rast cijena energenata, poremećaje u lancima snabdijevanja i povećanu volatilnost na berzama.

U takvom okruženju investitori nastoje da smanje izloženost rizičnijim klasama imovine i povećaju ulaganja u sredstva koja tradicionalno važe za sigurnija utočišta. Zlato je među prvima na toj listi, dok Evropa ostaje jedno od najpoželjnijih odredišta za međunarodni kapital.

Dugoročna strategija očuvanja bogatstva

Finansijski savjetnici ističu da se ne radi samo o kratkoročnoj reakciji na trenutne događaje, već o širem trendu promjene investicionih strategija među bogatim pojedincima i institucionalnim investitorima iz regiona Zaliva.

Prema njihovim procjenama, interesovanje za evropsku imovinu i zlato moglo bi ostati snažno i u narednim godinama, posebno ukoliko globalna ekonomija nastavi da se suočava sa geopolitičkim izazovima, promjenama kamatnih stopa i povećanom tržišnom neizvjesnošću. Upravo zbog toga mnogi investitori sa Bliskog istoka već sada prilagođavaju portfelje kako bi očuvali vrijednost kapitala i smanjili rizike u sve nepredvidivijem globalnom okruženju.

Facebook komentari