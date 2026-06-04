Njemački matematičar pogodio osvajače zadnja dva Mundijala: Šta predviđa sada?

Međutim, nakon što je pogodio i Francusku 2018. te Argentinu 2022. godine, svaka njegova nova prognoza izaziva veliku pažnju fudbalske javnosti.

Klement je sada objavio projekciju za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, a prema njegovom modelu novi prvak svijeta postaće reprezentacija Nizozemske.

U finalu bi “oranje“ trebalo da savlada Portugal i tako konačno stigne do prve svjetske titule u istoriji.

Njegov model ne zasniva se isključivo na fudbalskim parametrima.

U obzir uzima veličinu populacije, ekonomske pokazatelje, fudbalsku tradiciju, FIFA rang-listu, pa čak i pojedine spoljne faktore koji mogu da utiču na uspjeh reprezentacija. Upravo je kombinacija tih podataka prethodnih godina donijela iznenađujuće precizne rezultate.

Posebnu pažnju izazvale su projekcije nokaut faze.

Prema Klementovoj simulaciji, Brazil će doživjeti jedno od najvećih iznenađenja prvenstva i biće eliminisan od Japana već u šesnaestini finala,pišu Vijesti

Ni Južna Amerika, prema ovoj prognozi, neće imati mnogo razloga za slavlje.

Argentina će biti jedina selekcija sa tog kontinenta koja će dogurati do četvrtfinala, ali će tamo završiti takmičenje porazom od Portugala predvođenog legendarnim Kristijanom Ronaldom.

Iako njegov model uživa gotovo kultni status među ljubiteljima statistike, Klement i sam upozorava da prognoze ne treba shvatati kao garanciju.

Više puta je isticao da je fudbal igra u kojoj sreća i nepredvidive okolnosti imaju ogromnu ulogu, te da nijedan matematički model ne može sa sigurnošću predvidjeti budućnost.

Ipak, nakon tri uzastopno pogođena svjetska prvaka, teško je ignorisati čovjeka čija formula i dalje privlači pažnju.

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