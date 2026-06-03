Turistička agencija iz BiH organizovala put Vučićevih batinaša u Tivat

“Iako sam od njih službeno tražio informacije, Air Serbia nije odgovorila ko je platio let za Tivat, ali ima ko jest – profesionalni novinari iz Crne Gore. U pitanju je Happy Travel iz Bijeljine. E sad, kakve veze imaju Bijeljina, Happy Travel i Vučić? Moguće da očekivana standardna prekogranična varijanta nije obavila posao jer neko više nije živ, pa su odabrali prvu koju su mogli naći – angažiranje preko agencije.

Također, gospođa Maja Antić, vlasnica ove agencije, šuti i ne želi reći ko je preko njih angažirao ovu turističku agenciju za ‘Leteći Ćacilend'”, naveo je.

Kako dodaje, u Srbiji jest mrak, ali u Republici Srpskoj je crna rupa što se tiče informacija te je pitanje hoćemo li uopće na kraju saznati tko je platio avion.

Podsjetimo, Crna Gora nije dopustila ulazak za 87 srbijanskih državljana koji su jučer charter letom sletjeli u Tivat,pišu Vijesti

Policija je saopćila kako je utvrdila da je dio njih, koji su dan uoči održavanja Samita Europske unije došli u Tivat, prisustvovao brojnim javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika, kao i da su pojedinci među njima evidentirani zbog počinjenja kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja.

“Na temelju izvršenih sigurnosnih provjera, procjene rizika i izvršene profilacije, prema navedenim se osobama postupilo u skladu sa zakonom”, navodi se.

Policija je privremeno oduzela i dva autobusa srbijanskih registarskih oznaka, koja su, kako se sumnja, bila namijenjena za prijevoz “gostiju iz Srbije” koji su jutros doputovali letom iz Beograda.

Navodno su ove osobe imale zadatak neformalno osiguravati boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na predstojećem samitu Europske unije u Tivtu.

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