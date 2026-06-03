Štimac “leti” iz Zrinjskog, mijenja ga bivši trener Sarajeva

Nakon sezone bez titule u Mostaru su se odlučili zahvaliti svom treneru Igoru Štimcu, kojem tako nisu dopustili da u narednoj sezoni pokuša doći do željenog cilja.

Po fudbalskim kuloarima kruži već vijest kako će na njegovo mjesto zasjesti Simon Rožman, dobro poznato ime bh. sportskoj javnosti.

Riječ je o bivšem strategu Fudbalskog kluba Sarajevo, koji je tim sa Koševa vodio od 2023. do 2024. godina,piše Vijesti

Rožman je poznat kao trener koji insistira na modernom, ofanzivnom fudbalu i radu s mladim igračima, što je bila jedna od ključnih stavki u odluci mostarskog kluba.

Zvanična potvrda iz Zrinjskog očekuje se u narednom periodu.

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