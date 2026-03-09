SAD naredile osoblju ambasade da napusti Saudijsku Arabiju…

Dok države Zaljeva i dalje bilježe napade dronovima iz Irana, Američki State Department naložio je zaposlenicima američke vlade koji nisu neophodni za rad, kao i članovima porodica zaposlenika, da napuste Saudijsku Arabiju, pozivajući se na sigurnosne rizike.

Ministarstvo je također ponovilo poziv američkim državljanima da preispitaju putovanja u Saudijsku Arabiju, upozoravajući na „rizik od iranskih napada dronovima i raketama na američke interese, oružane sukobe, terorizam, zabrane izlaska iz zemlje te lokalne zakone koji se odnose na aktivnosti na društvenim mrežama“.

Najmanje 10 ljudi je do sada poginulo širom Zaljeva, a većina su pripadnici sigurnosnih snaga ili strani radnici. Katar, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija također su tokom noći prijavili nove napade.

Rijad je saopćio da je presreo i uništio dva vala dronova koji su bili usmjereni prema velikom naftnom polju. Raniji napad dronom pogodio je ambasadu SAD-a, nakon čega je State Department naredio da neesencijalno osoblje američke vlade napusti zemlju.

Zvaničnici u Iranu upozorili su da bi mogli proširiti napade na regionalnu infrastrukturu ukoliko se nastave izraelski i američki udari na njihove objekte, pišu Vijesti..

