SAD razočarane izraelskim napadima na gorivo u Iranu?

Zašto je to važno: SAD su zabrinute da bi izraelski napadi na infrastrukturu koja služi običnim Irancima mogli imati strateški učinak, okupljajući iransko društvo da podrži režim i povećavajući cijene nafte, prenosi Axios.

IDF je u izjavi tvrdio da iranski režim “koristi skladišta goriva za opskrbu gorivom različitih potrošača, uključujući i svoje vojne organe”.

Izraelski vojni dužnosnik rekao je da su napadi djelomično bili namijenjeni tome da se Iranu kaže da prestane ciljati izraelsku civilnu infrastrukturu.

Iza kulisa: Izraelski i američki dužnosnici rekli su da je IDF obavijestio američku vojsku prije napada.

No američki dužnosnik rekao je da je američka vojska bila iznenađena koliko su široki bili.

„Ne mislimo da je to bila dobra ideja“, rekao je visoki američki dužnosnik.

Izraelski dužnosnik rekao je da je američka poruka Izraelu bila “Što je to, dovraga?”.

Bijela kuća i IDF nisu komentirali.

Šira slika: Iako pogođena postrojenja nisu postrojenja za proizvodnju nafte, američki dužnosnici zabrinuti su da bi snimke zapaljenih skladišta mogle uzbuniti tržišta nafte i dodatno potaknuti rast cijena energije.

Druga strana: Glasnogovornik iranskog sjedišta Khatam al-Anbiya, koje nadgleda vojne operacije, upozorio je u subotu da bi Teheran mogao odgovoriti sličnim napadima diljem regije ako se napadi na iransku naftnu infrastrukturu nastave.

Dodao je da Iran do sada nije ciljao regionalnu infrastrukturu za gorivo i energetiku te zaprijetio da bi, ako to Iran učini, cijene nafte mogle dosegnuti 200 dolara po barelu.

Iranski predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, jedan od najviših dužnosnika režima, upozorio je da će Iran, ako se napadi na infrastrukturu nastave, uzvratiti “bez odgode”.

Što je sljedeće: Američki dužnosnik kaže da se očekuje da će se neslaganje i ono što SAD očekuje u ratu riješiti na visokim političkim razinama između dvaju saveznika.

