Predsjednik iranskog parlamenta: Željezna kupola više nije “željezna”

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da izraelski protivraketni sistem Željezna kupola više nije nedodirljiv te da Iran sada može gađati ciljeve gdje god procijeni da je potrebno.

Prema njegovim riječima, Iran više nema potrebu da izvodi napade istog intenziteta kao tokom dvanaestodnevnog rata prošle godine. Kako je naveo, strategija će se promijeniti.

“Više ne moramo pucati istom jačinom kao tokom 12-dnevnog rata prošle godine. Pokrenut ćemo manje udara, ali s većom efikasnošću i preciznošću”, rekao je Ghalibaf.

On je također poručio da protivnici Irana trebaju biti svjesni da će svaki njihov potez dobiti adekvatan odgovor.

“Ako neprijatelj započne rat protiv infrastrukture, mi ćemo odmah uzvratiti napadom na njegovu infrastrukturu”, naglasio je.

Govoreći o mogućem sukobu, podsjetio je i na iskustva iz Iraka, tvrdeći da su američke snage tokom pojedinih operacija s helikopterima bile zarobljene.

Istakao je i da bi eventualni ulazak neprijateljskih snaga na teritoriju Irana imao ozbiljne posljedice.

“Ako neprijatelj ikada kroči na iransko tlo, oni sami znaju šta će im iranski narod učiniti”, poručio je.

Na kraju je dodao da trenutna vlast u Iranu nije ni Venecuela, ni Sirija, niti režim Saddama Husseina, pišu Vijesti.

