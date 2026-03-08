Napad ispred džamije u koju idu vjernici iz BiH

Kako prenose mediji, džamiju uglavnom posjećuju porodice izbjegle iz Bosne i Hercegovine, koje su 90-ih došle u Arizonu. Otvorena je 2011. godine i ima oko 300 vjernika, prenose nezavisne.

Naime, policija Feniksa istražuje incident koji je okarakterisan kao teško fizičko nasilje u Islamskom centru sjevernog Feniksa, u blizini ulica Thunderbird Road i 19 Avenue.

U ranim jutarnjim časovima, 7. marta, policajci su reagovali na prijavu da je muškarac pucao iz onoga što je izgledalo kao vazdušna ili paintball puška u pravcu islamskog centra, saopštila je portparolka policije, narednica Lorejn Fernandez.

Upravni odbor centra izdao je saopštenje u kojem su okupljene ispred džamije opisali kao „omladinu“ i „djecu“. Mohamed El-Šarkavi, jedan od lidera zajednice rekao je da su se vjernici okupili na noćnoj molitvi tokom Ramazana, koji se u Arizoni završava 19. marta.

Policija traži osumnjičenog koji u bjekstvu

Više ljudi je vidjelo „sumnjivo vozilo“ koje se približilo kapiji džamije, nakon čega je muškarac izašao i uperio ono što je u prvi mah izgledalo kao vatreno oružje, rekla je Fernandez. Čulo se nekoliko pucnjeva, pa su se ljudi sklonili na sigurno. Kasnije je utvrđeno da nije riječ o vatrenom oružju. Napadač je paintball kuglicama gađao grupu i pogodio više parkiranih vozila, a zatim pobegao. Niko nije povređen. Policija ga je tražila u okolini, ali nije pronađen.

„Kao mjera predostrožnosti, policija će nastaviti pojačane patrole u tom području dok istraga traje. Posvećeni smo bezbjednosti svih koji žive, rade i mole se u našem gradu,“ navodi se u izjavi Fernandez. Policija nije dala fizički opis osumnjičenog niti vozila. Građani sa informacijama pozvani su da kontaktiraju Silent Witness.

Zbog incidenta se oglasio i senator Ruben Galego, koji je napisao:

„Niko ne smije da se plaši da uđe u svoje mjesto bogosluženja. Stojimo uz muslimansku zajednicu Arizone i nećemo tolerisati mržnju ili nasilje.“

Gradonačelnica Feniksa osudila je napad riječima: „Mržnji nije mjesto u našem gradu, a počinilac će biti priveden pravdi.“

