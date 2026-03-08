“Truju nas – to je hemijski rat, posljedice će biti katastrofalne”

Iranska nacionalna tvrtka za rafiniranje i distribuciju nafte izjavila je da su Sjedinjene Države i izraelski režim u subotu navečer izveli raketne napade na skladišta nafte u pokrajinama Teheran i Alborz, kao dio svojih udara na iransku infrastrukturu.

U objavi na svom X računu u nedjelju, Bagaei je rekao da je američko-izraelski kriminalni rat protiv Irana ušao u opasnu novu fazu, dok neprijatelji izvode “namjerne” napade na energetsku infrastrukturu zemlje.

„Ciljajući skladišta goriva, agresori ispuštaju opasne materijale i otrovne tvari u zrak, truju civile, uništavaju okoliš i ugrožavaju živote u velikim razmjerima“, dodao je.

Iranski glasnogovornik upozorio je da posljedice ove “ekološke i humanitarne katastrofe” neće biti ograničene na iranske granice.

„Ovi napadi predstavljaju ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid – sve odjednom“, rekao je Bagaei.

Napadi na iranska skladišta nafte imaju za cilj poremetiti iranske prihode i logistiku.

Napadi su uzrokovali značajne požare, ekološke probleme i žrtve. Gust, zagušljiv, crni dim visi nad Teheranom nakon napada.

