Novi front: Borbe Hezbolaha i izraelske vojske i na istoku Libana…

Hezbolah i izraelske snage nastavili su sukobe u ponedjeljak nakon što su izraelski vojnici helikopterima iz Sirije sletjeli u istočni Liban.

Izrael je istovremeno saopćio da je pogođen iranskim napadima dronovima, prvim otkako je Teheran objavio da je Mojtaba Khamenei novi vrhovni vođa Islamske Republike.

Indija je odobrila zahtjev Irana da tri njegova broda pristanu u indijske luke, istakao je ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar, piše AFP.

Jedan od brodova pristao je 4. marta u južnoj luci Kochi, a njegova posada se nalazi u indijskim mornaričkim objektima, rekao je Jaishankar u obraćanju parlamentu.

Bahreinska državna naftna kompanija aktivirala je mehanizam “force majeure” za svoje pošiljke nakon što je iranski napad zapalio njenu rafineriju. Riječ je o pravnom manevru koji oslobađa kompaniju njenih ugovornih obaveza zbog vanrednih okolnosti.

U saopćenju se navodi da je poslovanje kompanije pogođeno tekućim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks.

Kompanija je naglasila da se lokalna potražnja i dalje može zadovoljiti, piše Fena.

