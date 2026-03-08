Koji horoskopski znakovi najviše vole putovati?

Dok neki najviše vole udobnost vlastitog doma, postoje i oni kojima je kofer uvijek napola spakiran, a putovnica pri ruci. Kao da im je želja za istraživanjem svijeta i stalnim kretanjem jednostavno urođena. Astrologija kaže da neki horoskopski znakovi imaju izražen pustolovni duh i stalnu potrebu za otkrivanjem novih mjesta.

Strijelac

Ako postoji znak koji se najčešće povezuje s putovanjima, onda je to Strijelac. Njegov vladar je Jupiter, planet širenja, sreće i dalekih putovanja, pa ne čudi što Strijelci stalno žele vidjeti nešto novo. Njima putovanje nije samo odmor, nego način života. Ne zanimaju ih samo lijepe plaže, nego i upoznavanje drugih kultura, stjecanje novih znanja i širenje vlastitih vidika.

Strijelac će bez razmišljanja krenuti na višemjesečno putovanje s ruksakom na leđima, prespavati u hostelu i jesti na uličnim štandovima. Privlače ga egzotične destinacije, drevne ruševine i mjesta koja nude neko novo iskustvo ili osobni rast. Zbog svoje otvorenosti i optimizma lako sklapa poznanstva s ljudima iz cijelog svijeta, pa mu svako putovanje lako preraste u pravu avanturu.

Blizanci

Znatiželjni i društveni Blizanci svijet doživljavaju kao prostor za učenje, zabavu i nova iskustva. Njihova potreba za stalnom promjenom i mentalnom stimulacijom tjera ih da istražuju sve oko sebe. Za razliku od Strijelca, koji je sklon duljim putovanjima, Blizanci više vole kratke i dinamične izlete. Vikend u novom europskom gradu, road trip s prijateljima ili istraživanje skrivenih kutaka vlastite zemlje – sve je to baš po njihovoj mjeri.

Na putovanjima ih najviše vesele razgovori, nove informacije i osjećaj da stalno otkrivaju nešto novo. Rado će pričati s lokalnim stanovništvom, naučiti nekoliko fraza na stranom jeziku i obići muzeje, galerije ili zanimljive kvartove. Putovanje im je prilika da zadovolje svoju znatiželju i vrate se kući s hrpom priča koje će kasnije rado prepričavati.

Vodenjak

Vodenjak je vizionar i buntovnik zodijaka, a njegov pristup putovanjima sve je samo ne uobičajen. Dok mnogi biraju popularna turistička odredišta, Vodenjak traži originalna, manje razvikana mjesta. Ne zanima ga luksuz koliko autentičnost i iskustva koja mijenjaju pogled na svijet. Često ga privlače destinacije koje su tehnološki napredne, ekološki osviještene ili nose neku jaču društvenu priču.

Vodenjaci često vole spojiti putovanje s volontiranjem ili sudjelovanjem u projektima koji koriste lokalnoj zajednici. Putuju kako bi upoznali ljude sličnih vrijednosti i doživjeli nešto drukčije od klasičnog turističkog obilaska. Vodenjaku nije problem putovati sam, jer mu to daje slobodu da prati vlastite, ponekad neobične interese – bilo da je riječ o promatranju zvijezda u pustinji Atacama ili odlasku na tehnološki sajam u Tokiju.

Iako se Strijelac, Blizanci i Vodenjak najčešće izdvajaju kao znakovi skloni pustolovinama, želja za istraživanjem može se probuditi u svakome. Bilo da je riječ o putovanju na drugi kontinent ili izletu u obližnji grad, svaka takva avantura širi vidike. Na kraju, najvrjednije je ono putovanje koje nam donese novo iskustvo i pokaže nešto novo o svijetu – i o nama samima, piše index..

Facebook komentari