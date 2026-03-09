Drastičan rast cijena nafte, oglasio se Trump

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social nakon naglog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu.

Vrijednost barela je premašila 100 dolara, a rast je povezan sa sukobom koji Sjedinjene Američke Države i Izrael od prošle sedmice vode protiv Irana.

Trump je u svojoj objavi umanjio negativne posljedice rata, poručivši da se, uprkos rastu cijena energenata, ovaj sukob isplati.

On je naveo da je trenutni skok cijena samo privremen i da bi mogao biti kratkog trajanja ukoliko bude uništen iranski nuklearni program.

“Kratkoročne cijene, koje će masovno pasti kada se uništi iranski nuklearni program, mala su cijena za SAD i svijet kako bi došli do mira i sigurnosti”, poručio je Trump.

Dodao je i da bi, prema njegovom mišljenju, samo budale mogle misliti drugačije.

Poskupljenje nafte već se odražava širom svijeta, gdje dolazi do rasta cijena goriva.

U pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država cijena goriva premašila je četiri dolara po galonu, što je oko 1,06 dolara po litru.

Takav razvoj događaja mogao bi predstavljati ozbiljan politički problem za Republikansku stranku i samog Trumpa uoči izbora koji će biti održani u novembru ove godine.

Iako su u Washingtonu u početku očekivali da bi sukob mogao brzo završiti, posebno nakon ubistva ajatolaha Alija Khameneija, borbe se nastavljaju.

Iran je čak najavio da će u narednim danima pojačati napade, a vlasti su već objavile ime novog lidera, Mojtabea Khameneija, pišu Vijesti.

