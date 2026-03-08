Sedmični horoskop od 9. do 16. marta: Lavovi će imati dinamičnu nedjelju, kod Rakova će emocije biti u prvom planu

Ovan

Početak nedjelje donosi vam pojačanu energiju i želju da pokrenete stvari koje su neko vreme stajale. Na poslu ćete imati priliku da pokažete inicijativu, ali bi bilo dobro da ne donosite nagle odluke. U ljubavi može doći do zanimljivog susreta ili neočekivanog razgovora koji će vam razjasniti nečije namjere. Tokom vikenda vam prija odmor i vrijeme provedeno sa bliskim ljudima.

Bik

Ova nedjelja donosi stabilnost, ali i potrebu da završite neke obaveze koje ste odlagali. Finansijska situacija može da se poboljša kroz manji, ali značajan priliv novca. U ljubavi ćete željeti sigurnost i iskrenost, pa ćete otvoreno razgovarati o onome što vam je važno. Krajem nedjelje moguć je lijep porodični trenutak koji će vam popraviti raspoloženje.

Blizanci

Bićete komunikativni i puni ideja, pa je ovo dobar period za dogovore, pregovore i nove planove. Na poslu se otvara prilika za saradnju sa osobom koja vam može doneti nove perspektive. U ljubavi će vam prijati flert i lagana atmosfera, ali bi bilo dobro da ne šaljete pogrešne signale. Nedelja je povoljna i za kraća putovanja ili druženja.

Rak

Emocije će biti u prvom planu, pa ćete više razmišljati o odnosima sa ljudima koji su vam važni. Na poslu ćete morati da pokažete strpljenje, jer neke stvari neće ići tempom kojim ste se nadali. U ljubavi je moguće razrešenje jedne situacije koja vas već neko vreme muči. Kraj nedelje donosi mir i potrebu za povlačenjem i odmorom.

Lav

Pred vama je dinamična nedelja u kojoj ćete imati priliku da zablistate u poslovnom okruženju. Vaše ideje bi mogle da privuku pažnju važnih ljudi, pa je važno da budete sigurni u sebe. U ljubavi će biti više strasti, ali i poneke ljubomorne scene. Vikend donosi druženja i događaje koji će vam podići raspoloženje.

Devica

Fokus će biti na obavezama i organizaciji. Imaćete potrebu da dovedete stvari u red, kako na poslu tako i u privatnom životu. Moguće je da ćete dobiti priznanje za trud koji ste uložili u poslednje vreme. U ljubavi ćete želeti više stabilnosti i otvoren razgovor o budućnosti. Nedelja je dobra i za donošenje važnih odluka.

Vaga

Ova nedjelja donosi vam više društvenih aktivnosti i prilika za nova poznanstva. Na poslu je važno da budete diplomatični, jer će neko pokušati da vas uvuče u raspravu. U ljubavi se otvara mogućnost za romantične trenutke, posebno ako ste u vezi. Slobodne Vage bi mogle da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Škorpija

Pred vama je period u kojem ćete željeti dublje razgovore i iskrene odnose. Na poslu se može pojaviti situacija koja će zahtevati odlučnost i brzu reakciju. U ljubavi će emocije biti intenzivne, pa će neki odnosi ući u ozbiljniju fazu. Krajem nedelje možete osjetiti potrebu za promenom rutine.

Strijelac

Ova nedjelja donosi vam želju za kretanjem, novim iskustvima i učenjem. Na poslu će se pojaviti prilika za nešto drugačije od onoga na šta ste navikli. U ljubavi će vam biti važno da zadržite slobodu, ali i da pokažete partneru da vam je stalo. Vikend je idealan za putovanje ili druženje sa prijateljima.

Jarac

Bićete usmjereni na ciljeve i planove za budućnost. Poslovne obaveze mogu biti zahtjevne, ali ćete uspješno organizovati svoje vrijeme. Finansije su stabilne, ali ćete razmišljati o dugoročnim ulaganjima. U ljubavi je važno da pokažete emocije, jer partner može imati osećaj da ste previše fokusirani na posao.

Vodolija

Ova nedjelja donosi vam inspiraciju i nove ideje. Na poslu ćete željeti da uvedete promjene ili da pokrenete projekat koji će vam donijeti više slobode. U ljubavi može doći do zanimljivog poznanstva koje će vas iznenaditi. Društveni život će biti aktivan, pa ćete često biti okruženi ljudima.

Ribe

Intuicija će vam biti naglašena, pa ćete lako prepoznati tuđe namjere. Na poslu je važno da vjerujete u svoje sposobnosti i ne potcenjujete ono što možete da postignete. U ljubavi ćete željeti nježnost i razumijevanje, a partner će to umjeti da prepozna. Kraj nedjelje donosi vam osjećaj unutrašnjeg mira i zadovoljstva, piše naj žena.

