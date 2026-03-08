Veliki finansijski horoskop za mart: Otkrijte ko će napuniti džepove, a ko potrošiti i poslednji dinar

Mart 2026. započinjemo pod snažnim uticajem retrogradnog Merkura uz vrlo dinamičnu sezonu pomračenja.

Ovakva astrološka klima unosi blagu turbulenciju na finansijskom i profesionalnom planu. Ipak proljećna ravnodnevica i motivišuća energija Ovna u drugoj polovini mjeseca obećavaju obilje nade i konkretnih rezultata.

Prve tri nedjelje mjeseca zahtevaju oprez prilikom donošenja krucijalnih odluka, ali će planetarni fenomen poznat kao Merkurov kazimi 7. marta probuditi iznenadnu lucidnost. Ukoliko određeni razgovori trpe odlaganje, iskoristite upravo ovaj datum za direktnu komunikaciju. Mars udružuje snage sa Merkurom sedam dana kasnije, podstičući vas na akciju, uz savet zvezda da ipak zadržite dozu opreza. Mladi Mjesec 18. marta otvara vrata za inovativne perspektive, koje će osvježiti vašu radnu svakodnevicu.

Dolaskom prolećne ravnodnevice 20. marta zvanično ulazimo u sezonu Ovna i ispraćamo retrogradni Merkur. Ovo je fantastičan trenutak za prebacivanje u višu brzinu i hrabro osvajanje karijernih ciljeva.

Harmoničan aspekt između Marsa i srećnog Jupitera narednog dana osigurava nalet kosmičkog obilja i uspjeha za svaki vaš poslovni potez. Kada Sunce udruži snage sa Saturnom 25. marta, usmerite se na dugoročne vizije i pametno investirajte u sopstveni profesionalni razvoj.

U nastavku pronađite novčani horoskop za vaš znak!

Ovan

Koliko dugo planirate da zadržavate navike koje vas sputavaju u postizanju vrhunskih rezultata? Lunarno pomračenje precizno osvetljava polja na kojima rasipate dragocjenu energiju, pozivajući vas na bolju organizaciju. Zahvaljujući spoju Venere i Saturna u vašem znaku, lako ćete pridobiti podršku saradnika za svoje dugoročne finansijske vizije. Vladavina vašeg znaka garantuje bistrinu uma, posebno 25. marta. Posvetite se isključivo onim poduhvatima koji rezonuju sa vašom autentičnom prirodom i obezbjeđuju konkretnu materijalnu vrijenost.

Bik

Retrogradni Merkur stvara prolazne šumove u komunikaciji sa kolegama, te se savetuje dodatna taktičnost u timskom radu. Dani nakon lunarnog pomračenja rezultiraju ključnim probojima u profesionalnoj dinamici, omogućavajući vam da prevaziđete prepreke i uspostavite besprekorno razumijevanje.

Ovo je izvanredan period za obnavljanje korisnih kontakata i oživljavanje ,,networking” saradnji. Sa dolaskom prolećne ravnodnevice bićete spremni da materijalizujete sve uvide i konekcije stečene tokom prethodnih nedjelja.

Blizanci

Trenutna planetarna postavka privremeno usporava određene poduhvate, ali mart istovremeno otvara ogromne prilike za profesionalni rast. Već početkom meseca osetićete nalet motivacije, dok će lunarno pomračenje otkloniti sve unutrašnje barijere koje su sputavale vaše samopouzdanje. Naredni period idealan je za sagledavanje starih ideja kroz novu i znatno isplativiju prizmu, posebno tokom Merkurovog kazimija 7. marta. Mladi mesec 18. marta obnavlja vašu radnu energiju i inspiriše vas na direktnu akciju, koja će rezultirati značajnim finansijskim poboljšanjem.

Rak

Lunarno pomračenje pruža idealnu priliku za rasvetljavanje prošlih nesporazuma i završetak zaostalih obaveza. Ukoliko postoji važan finansijski razgovor koji čeka svoj epilog, sada je najpovoljniji trenutak za pregovore. Poslovni odnosi cvetaju tokom druge nedelje meseca, kada ćete uz pravu dozu šarma lako ostvariti sve svoje zamisli. Prolećna ravnodnevica označava pravi preporod u karijeri, podstičući vas da usmjerite energiju ka profesionalnim ciljevima i istražite nove puteve. Obilje je na dohvat ruke, ukoliko ste spremni na dugoročno planiranje.

Lav

Astrološka klima primorava vas da se suočite sa finansijskim izazovima koje ste vešto ignorisali. Transparentnost donosi olakšanje i dozvoljava vam da mudro organizujete svoj budžet. Retrogradni Merkur vraća stare dugove u fokus, a 7. mart stvara priliku za izmirenje obaveza ili naplatu potraživanja.

Neočekivani finansijski dobitak mogao bi da vas iznenadi, dok mladi Mjesec 18. marta obećava poznanstva sa izuzetno uticajnim osobama. Sezona Ovna budi vašu žeđ za znanjem, te će usavršavanje predstavljati veoma unosan potez.

Djevica

Poslovni ugovori i partnerstva nailaze na privremene zastoje uslijed retrogradnog hoda Merkura, otežavajući potpunu posvećenost novim projektima. Ova odlaganja zapravo rade u vašu korist. Lunarno pomračenje skida slojeve iluzija, pomažući vam da kristalno jasno sagledate sopstvene motive. Mladi Mjesec dve nedelje kasnije otkriva fantastične mogućnosti za budućnost i otvara pitanje idealne kolaboracije. Sezona Ovna servira plodonosne konekcije i važne dogovore. Budite širom otvorenih očiju za nove investicione prilike tokom druge polovine mjeseca.

Vaga

Trenutni planetarni tranziti potpuno mijenjaju vašu radnu rutinu, inicirajući promjene koje će se pokazati kao izuzetno korisne. Izlazak iz uobičajenog ritma daje vam šansu da kalibrirate svoje navike i napravite prostor za produktivnost. Dani između 7. i 18. marta idealni su za pažljivu opservaciju i reorganizaciju vremena, kako biste maksimalno unapredili svoj profesionalni uspon. Sredina meseca rezervisana je za istraživanje, dok prolećna ravnodnevica predstavlja trenutak za implementaciju svih ideja. Osvežite svoj radni proces i spremno dočekajte proljeće.

Škorpija

Ovaj mesec vas inspiriše da oživite zaboravljene projekte i udahnete im novu energiju. Ukoliko posedujete poslovnu ideju koju nikada niste realizovali, prva polovina meseca nudi savršen trenutak za inovativno razmišljanje i konkretne korake. Dolaskom mladog Meseca 18. marta dobijate jasnu viziju vašeg daljeg puta.

Ambiciozna energija sezone Ovna motiviše vas da se ozbiljno posvetite ostvarivanju profesionalnih i finansijskih ciljeva. Ovo je povoljan momenat za uvođenje novih pravila produktivnosti u vašu svakodnevicu i strateško planiranje karijere.

Strijelac

Mart započinje otkrovenjima na polju karijere, dajući vam snagu da odbacite svaku sumnju u sebe i prigrlite lidersku poziciju sa apsolutnim samopouzdanjem. Posedujete sve što je potrebno za ostvarivanje finansijskih ciljeva, uz iskrenu veru u svoju viziju. Iako privatni život može nakratko skrenuti vašu pažnju sa posla, prolećna ravnodnevica 20. marta vraća vaš fokus i uliva motivaciju. Vaša kreativnost sada blista u punom sjaju, te usmerite ovu inspiraciju ka davanju autentičnog pečata svakom novom projektu.

Jarac

Komunikacija zahteva dodatnu pažnju tokom retrogradnog ciklusa, te je od ključne važnosti da dvaput proverite svaki poslovni mejl pre slanja. Ukoliko postoji tema koju želite ponovo da pokrenete sa nadređenima ili klijentima, nedjelja nakon lunarnog pomračenja predstavlja sjajan tajming za pregovore. Dolaskom proljećne ravnodnevice vaše misli postaju bistre, olakšavajući vam prezentovanje novih planova i uspostavljanje važnih konekcija. Poslovna partnerstva pokrenuta krajem meseca osiguraće izuzetno bogate i dugoročne rezultate.

Vodolija

Finansijska stabilnost postaje vaš primarni fokus tokom marta, a pomračenje nudi priliku za rješavanje svih dugovanja i potraživanja. Uzbudljivi bonusi i neočekivane investicione prilike mogli bi da zakucaju na vaša vrata pre 18. marta. Iako ćete osetiti impuls da odmah iskoristite ove šanse, budite promišljeni.

Sačuvajte svoju odvažnost za sezonu Ovna, koja nastupa 20. marta. Obilovaćete idejama koje ćete sa lakoćom prezentovati drugima. Svjesno izražavanje vizije na radnom mestu obezbjedit će vam benefite.

Ribe

Retrogradni Merkur u vašem znaku unosi blagu konfuziju tokom prve tri nedjelje marta, dok vi i dalje suvereno koračate ka značajnom finansijskom napretku. Datum 7. mart označava kristalizaciju i jasno definisanje vaših prioriteta. Fokusirajte se na opipljive ciljeve, bilo da je reč o određenoj cifri na bankovnom računu ili luksuznoj kupovini koju dugo priželjkujete. Zvijezde savjetuju strpljenje, jer će kraj meseca ukazati na najpovoljnije prilike za akciju. Proljećna ravnodnevica budi vašu strast prema zaradi, dok će se kreativni projekti pokazati kao izuzetno unosni, navodi Elle.

