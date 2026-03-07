Predsjednik iranskog parlamenta: Željezna kupola više nije Željezna kupola, možemo udariti gdje odlučimo

Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf), predsjednik iranskog parlamenta rekao je da Željezna kupola više nije Željezna kupola i da Iran može udariti gdje god odluči. Više ne moramo pucati istom jačinom kao tokom 12-dnevnog rata prošle godine. Pokrenut ćemo manje udara, ali s većom efikasnošću i preciznošću – rekao je.

Kazao je da neprijatelj treba znati da će, šta god da uradi, dobiti odgovarajući odgovor,piše Avaz

– Ako neprijatelj započne rat protiv infrastrukture, mi ćemo odmah uzvratiti napadom na njegovu infrastrukturu – rekao je.

Kaže da se vidjelo u Iraku da su Amerikanci, kada su izvodili operacije helikopterima, bili zarobljeni.

– Ako neprijatelj ikada kroči na iransko tlo, oni sami znaju šta će im iranski narod učiniti – podvukao je.

Dodao je da trenutna vlast u Iranu nije ni Venecuela, ni Sirija, ni Saddamov režim.

