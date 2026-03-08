“Ako gospodin Trump traži eskalaciju, to je upravo ono što će dobiti”

Teheranova “otvorenost za deeskalaciju u našoj regiji, pod uvjetom da se zračni prostor, teritorij i vode naših susjeda ne koriste za napad na iranski narod , gotovo je odmah uništena pogrešnim tumačenjem naših sposobnosti, odlučnosti i namjere od strane predsjednika Trumpa”, rekao je u subotu u izjavi ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi .

„Ako gospodin Trump zatraži eskalaciju , to je upravo ono za što se naše moćne oružane snage dugo pripremaju i što će i dobiti“, dodao je.

Do sukoba je došlo samo nekoliko sati nakon što se iranski predsjednik Massoud Pezeshkian u snimljenom programu ispričao zbog napada na svoje bliskoistočne susjede i rekao da će prestati pucati na zemlje koje ne pomažu SAD-u i Izraelu u njihovoj zajedničkoj operaciji protiv Teherana. No, Pezeshkian je također rekao da njegova zemlja neće ponuditi bezuvjetnu predaju Sjedinjenim Državama , nazvavši tu mogućnost “snom koji bi trebali ponijeti u grob”.

Trump je potom napao iransko vodstvo u objavi na Truth Socialu, kritizirajući njihovo “loše ponašanje” i najavljujući da će “Iran danas biti vrlo teško pogođen”.

Aragchi je okrivio Trumpa za mogućnost pojačanih borbi, rekavši u svojoj objavi: “Odgovornost za svako intenziviranje iranske samoobrane u potpunosti će biti na američkoj administraciji .”

Iranski ministar vanjskih poslova također je ukazao na rastuću nepopularnost rata u SAD-u, kritizirajući Trumpa zbog troškova i povećanih cijena za Amerikance na benzinskim postajama. Cijene goriva porasle su u petak za 32 centa po galonu u usporedbi s prethodnim tjednom, prije nego što je Pentagon pokrenuo prve udare uz Izrael.

„Ovo je rat po izboru koji vodi mala klika koja kaže ‘Izrael prvi’, a ‘Izrael prvi’ uvijek znači ‘Amerika posljednja’“, rekao je Aragchi.

Facebook komentari