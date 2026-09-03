Iran čeka odgovor SAD-a: Ponuda za otvaranje Hormuškog moreuza na stolu

Iran je u subotu saopćio da očekuje zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i prekida borbi u regiji u roku od sedam dana.Prema navodima iranskih zvaničnika, prijedlog je predstavljen tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku (New York), a američkoj strani prenesen je posredstvom Katara.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi) rekao je da bi eventualni dogovor pokrenuo sedmodnevno odbrojavanje do ponovnog otvaranja moreuza, kao i obustave sukoba širom regije.

– Ako postoji ozbiljnost na američkoj strani da se postigne dogovor i ponovo otvori Hormuški moreuz, sve je sada pripremljeno – dodao je Aragči.

Prema njegovim riječima, ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog, zaraćene strane mogle bi započeti šire pregovore “o temama koje su obostrano usaglašene”.

Među mogućim temama bio bi i iranski nuklearni program. Međutim, visoki iranski zvaničnik rekao je Reutersu da Teheran neće pokazati fleksibilnost kada je riječ o obogaćivanju uranija, niti će pristati na slanje visoko obogaćenog uranija izvan zemlje.

Šta predviđa iranski prijedlog

Prema planu koji je predstavio Iran, neprijateljstva bi bila obustavljena na svim frontovima, uključujući Liban.Zauzvrat, Sjedinjene Američke Države trebale bi ukinuti blokadu iranskih luka, osloboditi zamrznuta iranska sredstva te povući sankcije povezane s izvozom nafte.

Međutim, američki Wall Street Journal objavio je da je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) odbacio ovu ponudu. Prema pisanju tog lista, Tramp je privatno izrazio sumnju da bi Iran ispunio njegove zahtjeve.

Reuters je, s druge strane, naveo da nije mogao odmah nezavisno potvrditi izvještaj Wall Street Journala,piše Avaz

Posljedice se šire regionom

Sukob, koji traje od 28. februara nakon američkih i izraelskih napada, nastavio je proizvoditi posljedice i izvan područja direktnih borbi.

Iran je o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz razgovarao i sa Saudijskom Arabijom. Istovremeno, jemenski Huti nastavili su napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući napade dronovima prema Rijadu i balističkim projektilom prema Hamis Mušaitu (Khamis Mushait).

Saudijska Arabija, Pakistan i Turska u međuvremenu su intenzivirali konsultacije o sigurnosnoj saradnji.

U isto vrijeme, UNICEF je upozorio na posljedice nasilja u Jemenu, koje prema toj organizaciji izaziva novu humanitarnu krizu i povećanje akutne pothranjenosti među djecom.

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