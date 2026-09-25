Policajaci kažnjeni zbog podvođenja maloljetnica, jedan ostao bez posla

Disciplinska komisija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona donijela je odluke o disciplinskim mjerama protiv trojice policijskih službenika optuženih u predmetu trgovine ljudima i iskorištavanja maloljetnica u svrhu prostitucije, saznaju Vijesti.ba.Riječ je o Jasminu Modriću, Miralemu Haliloviću i Besimu Kopiću, protiv kojih se, zajedno s još devet osoba, vodi postupak pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Najstrožija mjera izrečena je Jasminu Modriću, kojem je disciplinska komisija izrekla prestanak radnog odnosa u Upravi policije MUP-a TK.

Miralemu Haliloviću i Besimu Kopiću izrečene su novčane kazne koje podrazumijevaju umanjenje plate za 30 posto tokom pet mjeseci.

Optužnicom je obuhvaćeno ukupno 12 osoba, među kojima je sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK. Pored Kopića, Halilovića i Modrića, optuženi su Dževad Požegić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur i Almir Hodžić,pišu Vijesti

Na optuženičkoj klupi su i univerzitetski profesor Zijad Jagodić, njegov brat Mirsad Jagodić, te Šemsudin Kadrić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić.

Svi oni optuženi su za krivično djelo trgovina ljudima, a predmet se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Postupak se vodi pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Glavni pretres otvoren je 19. maja ove godine, a do sada je održano osam ročišta, tokom kojih je saslušano devet svjedoka i dva vještaka.

Suđenje se trenutno nalazi u posebno osjetljivoj fazi, odnosno u toku je saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica.

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