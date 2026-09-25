Svijet

Evropski demokrati žestoko odgovorili Vučiću nakon govora u UN-u

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Objavljeno prije 1 sat

Evropska demokratska partija osudila je jučer „retoriku koja podstiče neprijateljstvo među komšijama“ povodom riječi predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini UN gde je optužio Hrvatsku da glorifikuje svoju nacističku prošlost.

“Balkan zaslužuje pomirenje, odgovornost i evropsku budućnost, ne riječi koje ponovo otvaraju rane i rasplamsavaju podjele”, napisala je Evropska demokratska partija na mreži X.Ona je dodala da „čvrsto osuđuje retoriku koja podstiče neprijateljstva među komšijama“.

„Za mir u regionu potrebna je hrabrost, istina i dijalog“, piše u objavi uz sliku Vučića i riječi: „On bira podjele… Balkan zaslužuje pomirenje“.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ove nedjelje u New Yorku, u govoru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN), optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola, i upozorio da srpski narod ne može da prihvati povampirenje „najstrašnijih duhova prošlosti“.

Vučić je rekao i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive „moralne pridike“ koje dolaze iz Hrvatske,pišu Vijesti


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