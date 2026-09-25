Evropski demokrati žestoko odgovorili Vučiću nakon govora u UN-u

“Balkan zaslužuje pomirenje, odgovornost i evropsku budućnost, ne riječi koje ponovo otvaraju rane i rasplamsavaju podjele”, napisala je Evropska demokratska partija na mreži X.Ona je dodala da „čvrsto osuđuje retoriku koja podstiče neprijateljstva među komšijama“.

„Za mir u regionu potrebna je hrabrost, istina i dijalog“, piše u objavi uz sliku Vučića i riječi: „On bira podjele… Balkan zaslužuje pomirenje“.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ove nedjelje u New Yorku, u govoru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN), optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola, i upozorio da srpski narod ne može da prihvati povampirenje „najstrašnijih duhova prošlosti“.

Vučić je rekao i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive „moralne pridike“ koje dolaze iz Hrvatske,pišu Vijesti

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