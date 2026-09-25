Agresivni bik usmrtio vlasnika, farmer Ibrahim Škahić podlegao teškim povredama pred kućom

Velika tragedija dogodila se jučer u 09:30 sati, u Sladni kod Srebrenika, zaseoku Panđurište, na njivi Ibrahima Škahića (76) kada ga je usmrtio agresivni bik.

Reporter „Dnevnog avaza“, prema saznanjima s lica mjesta, otkrio je da se tragedija dogodila na njivi, u blizini porodične kuće. Nesretni Ibrahim je od povreda izdahnuo pred kućom.Prema riječima mještana Sladne ovo je velika tragedija, u porodici vlada tuga i žalost za čovjekom koji se cijelog života borio za porodicu, pa je uzgajao, tovio bikove i krave muzare. Jedan od rođaka Nedžmudin Škahić Nedžo, također jedan od vrijednih farmera kaže kako su Ibrahim i njegova porodica vrijedni ljudi, borci za život,piše Avaz

– Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodio rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vrijedan i pošten čovjek. S obzirom da sam i ja farmer, često bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode na smrt nisam čuo. Žao nam je. Dženaza će se obaviti danas na mjesnom mezarju – rekao je Nedžo Škahić za „Avaz“.Samir sin Ibrahimov se također bavi stočarstvom, kao vozač mlijeka u ZZ „Gračanka“ gdje radi godinama. Nije imao snage govoriti nam o tome kako je izgubio oca. Pokazao je njivu gdje je bik napao oca i nekoliko puta ga udario po tijelu.

Našli su ga zet Mirsad i sestra, pozvali u pomoć, te ga dovezli do kuće gdje je od teških tjelesnih povreda podlegao.

Saznali smo da će agresivnog bika sutra lovci usmrtiti, jer mu niko od ukućana, niti komšija i mještana ne smije prići. Čak je i reporteru „Dnevnog avaza“ kazano da ni za živu glavu agresivnom biku ne prilazi nI na 100 metara blizine.

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