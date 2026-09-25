Slaven Kovačević: Pravni debakl izmišljotine o legitimnom predstavljanju, ali nastaviti će da pokušavaju s neistinama

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević osvrnuo se na odluku HSP-a da povuku apelaciju kojom su pred Ustavnim sudom pokušali da ospore njegovu kandidaturu. Njihovo povlačenje apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, predstavlja brutalan debakl politike izmišljenog legitimnog predstavljanja – ističe Kovačević,piše Avaz

– Nakon što je Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ta izmišljotina pravno ne neutemeljena, odnosno nepostojeća i nakon što je postalo jasno da apelacija neće proći na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, istu su povukli – naglasio je Kovačević.

– Međutim, ne treba sumnjati da će i u budućnosti nastaviti sa njihovim neistinama i manipulacijama, u nadi da će do kraja promijeniti strukturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja bi możda nekada i prihvatila neistinu o legitimnom predstavljanju i time zadao presudni udarac demokraciji u Bosni i Hercegovini – zaključio je Kovačević.

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