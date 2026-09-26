Smajlović: Njih 60.000, naše dvije zastave, a meni dovoljno da jednu vidim

Susret je protekao u borbenoj igri, sa mnogo sadržajnijim drugim poluvremenom, ali se mreže nisu tresle. Nakon utakmice, izjavu je dao i debitant Zinedin Smajlović.

“Ovo mi je prvi put da igram iz prve postave na desnom beku. Nisam zadovoljan svojom igram, moglo je to puno bolje, morat će to puno bolje. Nismo primili gol što je najbitnije, dobio sam žuti karton, nisu htjeli rizikovati. Nisam zadovoljan, ali nije ni katastrofa”, kazao je Smajlović,pišu Vijesti

Na pitanje kako je bilo igrati u dresu BiH, odgovorio je:

“Ne mogu ti opisati. Nisam sretan zbog nastupa svog, ali zbog naše repke i momaka sam presretan. Šta god da kažem, premalo je.”

Posebno zanimljiv je bio njegov odgovor na pitanje o navijačima naše reprezentacije.

Facebook komentari