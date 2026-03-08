Svijet

Švicarska osudila američke i izraelske napade na Iran

Objavljeno prije 58 minuta

Američki i izraelski napadi na Iran krše međunarodno pravo, rekao je švicarski ministar obrane Martin Pfister, postavši posljednji u nizu europskih čelnika koji su izrazili zabrinutost zbog sukoba.

Pravni stručnjaci upozorili su da bi mnoge zemlje smatrale napade neopravdanima prema Povelji Ujedinjenih naroda , koja od država članica zahtijeva da se suzdrže od upotrebe ili prijetnje silom bez odobrenja UN-a, osim u samoobrani.

„Savezno vijeće smatra napad na Iran kršenjem međunarodnog prava “, rekao je Pfister, govoreći u ime švicarske vlade.

„Po našem mišljenju, ovo je kršenje zabrane nasilja“, dodao je, pozivajući sve uključene strane da prestanu s borbama kako bi zaštitile civile.

Pfister je jasno dao do znanja da se njegova procjena odnosi na sve zemlje koje se ne pridržavaju zabrane nasilja, uključujući Sjedinjene Države i Izrael .


