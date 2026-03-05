Glasnogovornica Bijele kuće: SAD nisu napale školu u Iranu, mi ne gađamo civile

Portparol Bijele kuće Karoline Leavitt negirala je izvještaje da Sjedinjene Američke Države možda stoje iza napada na žensku osnovnu školu u Iranu u kojem je poginulo više od 165 osoba, uglavnom djece.

Ona je tokom redovnog brifinga za novinare na direktno pitanje da li je američka vojska pogodila školu, odgovorila: “Ne koliko mi znamo”.

Navela je da Pentagon trenutno sprovodi istragu i naglasila da “Sjedinjene Američke Države ne ciljaju civile”.

“Samo bih vam rekla veoma odlučno, Sjedinjene Američke Države ne ciljaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima. Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Američke Države kada je u pitanju ciljanje civila, jer to nije nešto što ove oružane snage rade”, rekla je ona.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je ranije danas da se navodi o vazdušnom udaru na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana istražuju.

On je takođe rekao da Sjedinjene Američke Države “nikada ne ciljaju civilne objekte”, ali da je u toku provjera okolnosti tog slučaja.

Napad na školu dogodio se 28. februara ujutru, kada je u američko-izraelskim napadima pogođena osnovna i predškolska ustanova Šadžare Tajebe u Minabu, u provinciji Hormozgan, pri čemu je poginulo 165 učenika i nastavnika.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, “preventivnim napadima”, do kojih je došlo, ksko ističu, nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka, pišu Vijesti.ba.

