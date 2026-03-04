Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) u intervjuu za NBC News izjavio je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.

Naime, voditelj NBC Newsa upitao je ministra da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Aragči je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.,piše Avaz

Voditelj: “Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?”

Aragči: “Ne, čekamo ih”.

Voditelj: “Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!”

Aragči: “Da!”

Aragči je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.

– Mi smo zemlja koja je sprema da se suoči s ti trupama i to će za njih biti katastrofa – rekao je iranski ministar dodavši da su naučili lekcije iz prošlosti.Poručio je da su smo spremni da se suoče sa svim scenarijima.

– I znamo da ih možemo kontrolisati – kazao je iranski ministar.

Na pitanje voditelja NBC Newsa da li Rusija i Kina aktivno pomažu Iranu, on je odgovorio potvrdno kazavši da to rade tako što podržavaju Teheran “politički i na drugi način”. Aragči je odbio precizno odgovoriti na pitanje da li ove dvije zemlje vojno pomažu Iran kazavši da “neću davati detalje usred rata”.

