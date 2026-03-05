Hitno operisana Zorica Brunclik..

Muzička zvijezda Zorica Brunclik već neko vrijeme ne pojavljuje se u javnosti, što je izazvalo brojne spekulacije o njenom zdravstvenom stanju. Sumnje su dodatno pojačane kada se nije pojavila na koncertu posvećenom njenom pokojnom kumu Šabanu Šauliću, ali ni na nekoliko snimanja emisije Pinkove zvezde.

Tokom njenog odsustva, mjesto u žiriju zauzeli su njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, kao i Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani. Ipak, niko od njih nije želio komentarisati razloge njenog izostanka niti govoriti o njenom zdravstvenom stanju.

Prema navodima medija, pjevačica je prije otprilike deset dana podvrgnuta operativnom zahvatu u Kliničkom centru Srbije. Nakon zahvata puštena je na kućno liječenje gdje trenutno provodi vrijeme oporavljajući se uz porodicu.

Izvor blizak porodici tvrdi da je operacija obavljena hitno, ali da se detalji o dijagnozi i samom zahvatu ne iznose u javnost, jer porodica želi zadržati privatnost. Ono što je poznato jeste da je Brunclik ranije osjetila određene zdravstvene tegobe, nakon čega se odmah obratila ljekarima. Poslije obavljenih pregleda i postavljene dijagnoze odlučeno je da je operacija neophodna.

Isti izvor navodi da se pjevačica sada osjeća dobro i da polako vraća snagu. Uz nju su suprug Kemiš i djeca, koji joj pružaju stalnu podršku i brigu dok se oporavlja u porodičnom domu, pišu Vijesti.ba.

