Svi ih obožavaju: Tri najpopularnija horoskopska znaka …

Neki ljudi jednostavno imaju ono nešto. Uđu u prostoriju i atmosfera se promijeni, razgovor krene teći lakše, a i oni koji inače drže distancu nekako se opuste. To ne mora biti samo zbog izgleda ili glasne karizme – ponekad je riječ o toplini, načinu na koji slušaju, sigurnosti koju zrače ili osjećaju da svatko uz njih ima svoje mjesto. Popularnost se ne svodi isključivo na broj poznanstava, nego na dojam koji ostavljaju i na to kako se drugi ljudi uz njih osjećaju.

Određeni horoskopski znakovi prirodno lakše osvajaju simpatije. Njihova energija je društvena, privlačna ili jednostavno ugodna pa se oko njih često spontano okupljaju ljudi. Ne znači da su uvijek bez mane niti da nikad ne griješe, ali imaju kvalitete zbog kojih ih se pamti, traži i rado zove u društvo. Među najpopularnijima se najčešće izdvajaju ova tri znaka.

Lav

Lavovi su rođeni “magneti” za pažnju, ali ono što ih čini popularnima nije samo samopouzdanje, nego i način na koji podižu atmosferu. U društvu su često pokretači: znaju nasmijati, dati energiju i učiniti da stvari ne budu dosadne. Ljudi ih vole jer uz njih rijetko vlada mlaka, ravna emocija – s Lavovima je sve življe, toplije i jasnije.

Osim toga, Lavovi često imaju izražen osjećaj lojalnosti prema ljudima koji su im važni. Kada im je do nekoga stalo, znaju se zauzeti, dati podršku i stati uz osobu i kada nije idealan trenutak. Upravo ta kombinacija karizme i velikodušnosti često ih čini omiljenima u različitim krugovima, od prijatelja do kolega.

Vaga

Vage su popularne jer s njima sve nekako ide lakše. Zrače pristojnošću, taktom i ugodnom energijom zbog koje se ljudi osjećaju ugodno. U razgovoru obično znaju pogoditi mjeru: ne nameću se, ali nisu ni hladne, a njihov način komunikacije često djeluje kao smirivanje napetosti.

Mnogi ih vole i zato što imaju smisla za društvenu ravnotežu. Vage često instinktivno osjete kada netko ostaje po strani, kada je atmosfera neugodna ili kada treba ublažiti ton. Zbog toga su česte osobe koje povezuju ekipu, održavaju dobre odnose i mogu biti “ljepilo” društva, bez potrebe da budu najglasnije.

Blizanci

Blizanci su popularni jer s njima nikad nije monotono. Brzi su u razgovoru, lako nalaze temu, imaju smisla za šalu i znaju se prilagoditi različitim ljudima. U društvu često djeluju kao da ih sve zanima, a ta znatiželja i otvorenost drugima daju osjećaj da su viđeni i uvaženi.

Njihova najveća prednost je komunikacija: znaju razbiti tišinu i učiniti da se ljudi uz njih opuste. Uz to, često imaju širok krug poznanstava i lako spajaju ljude koji se inače ne bi upoznali. Iako ih ponekad prati glas da su promjenjivi, njihova društvenost i brzina povezivanja s drugima nerijetko ih drže visoko na listi omiljenih, piše naj žena.

