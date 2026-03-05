Dramatična borba u zraku. Iranski lovci zamalo napali najveću bazu SAD-a, srušeni su

IRANSKI bombarderi bili su udaljeni samo nekoliko minuta od napada na najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku, no u tome su ih spriječili katarski borbeni avioni koji su ih srušili u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, otkrila su za CNN dva izvora upoznata s operacijom.

Detalji dramatičnog presretanja

Iranska revolucionarna garda u ponedjeljak ujutro poslala je dva taktička bombardera Su-24, proizvedena još u sovjetsko doba, prema zračnoj bazi al-Udeid, u kojoj je smješteno oko 10.000 američkih vojnika. Druga meta bio je Ras Laffan, ključno postrojenje za preradu prirodnog plina i temelj katarskog gospodarstva.

Prema jednom od izvora, iranski avioni bili su na samo “dvije minute” od svojih ciljeva. Drugi izvor potvrdio je za CNN da su zrakoplovi vizualno identificirani te je utvrđeno da su “naoružani bombama i navođenim streljivom”.

Katarske snage uputile su radijsko upozorenje, ali nisu dobile odgovor od posada bombardera, koje su se spustile na visinu od svega 25 metara kako bi izbjegle radarsku detekciju, naveo je drugi izvor.

Zbog “vremenskih ograničenja” i “na temelju dostupnih dokaza”, letjelice su “klasificirane kao neprijateljske”. Katar je potom podigao svoje borbene avione, a jedan katarski F-15 stupio je u “zračnu borbu” s iranskim avionima i oborio ih, dodao je izvor.

Olupine iranskih aviona pale su u katarske teritorijalne vode. Glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari izjavio je u utorak da je u tijeku potraga za članovima posade.

Širi kontekst sukoba

Incident se dogodio u jeku iranske odmazde stotinama projektila i dronova prema arapskim državama Perzijskog zaljeva, kao odgovor na američke i izraelske zračne napade na Iran. U prvom valu tih napada u subotu ubijen je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, kada je pogođen njegov kompleks u Teheranu.

Ovaj odvažni iranski potez iznad Katara označava prvi put da je Teheran upotrijebio zrakoplove s posadom za napad na susjednu zemlju od Hamneijeve smrti, ali i prvi put da su se katarske zračne snage uključile u borbu u zraku,piše Index

Američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera, potvrdio je incident na konferenciji za medije u srijedu, no nije precizirao metu iranskih bombardera. “Katarski borbeni avioni po prvi su put oborili dva iranska bombardera na putu prema njihovoj lokaciji”, rekao je u Pentagonu.

Diplomatske reakcije i iranska taktika

U razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u srijedu, katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani opisao je incident kao “potez koji vodi eskalaciji” i koji ukazuje na “manjak iskrene želje” Irana za smirivanjem napetosti ili pronalaženjem rješenja.

“Umjesto toga, Teheran nastoji nanijeti štetu svojim susjedima i uvući ih u rat koji nije njihov”, rekao je Al Thani, prema transkriptu razgovora.

Napad bombarderima neuobičajen je za Iran, čija se odmazda dosad uglavnom svodila na korištenje projektila i dronova. Prema podacima regionalnih vlada, iranski režim ispalio je više od 400 balističkih projektila i preko 1000 bespilotnih letjelica na arapske države Zaljeva od početka američko-izraelskih napada.

Ciljajući gradove, energetsku infrastrukturu, zračne luke i hotele diljem regije, Iran je uznemirio stanovništvo naviknuto na sigurnost. Iako je većina iranskih projektila i dronova presretnuta, šest američkih vojnika poginulo je u nedjelju kada je jedan iranski projektil probio protuzračnu obranu i pogodio improvizirani operativni centar u kuvajtskoj luci Shuaiba.

