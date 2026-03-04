Ukrajinca sasjekli u dijelove: “Mama, tata, odrezali su mi udove, vratite im deset miliona”

Brutalna otmica, mučenje i stravično ubistvo 28-godišnjeg ukrajinskog turista Igora Komarova potresli su takozvani “Otok bogova” i privukli pažnju svjetske javnosti. Istraga je otkrila pozadinu međunarodnog organizovanog kriminala, a jezive videoporuke koje je mladić u očaju slao roditeljima neposredno prije smrti lede krv u žilama.

Dijelovi njegovog tijela pronađeni su na obali rijeke, a policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenima.

Kako je sve počelo?

Sve je počelo 15. februara, kada je Igor Komarov, vozeći skuter u Džimbaranu (Jimbaran), popularnom obalnom području Balija, otet u akciji koja je podsjećala na vojnu operaciju. Grupa muškaraca u konvoju vozila presrela ga je i nasilno ugurala u automobil.

Komarov je na Baliju boravio sa svojom djevojkom, ukrajinskom influensericom Jevom Mišalovom (Yevom Mishalovom), koja na Instagramu ima gotovo 200 hiljada pratilaca. Pretpostavlja se da je upravo njena objava za Valentinovo, fotografija s Komarovom uz opis “Je**š 14. februar, volim te svaki dan”, možda nenamjerno otkrila njihovu lokaciju otmičarima, piše news.com.au.

Slučaj je od samog početka imao zlokoban prizvuk, jer je Igor sin Oleksandra “Narika” Petrovskog (Oleksandr Petrovsky), moćnog i kontroverznog biznismena iz Dnjepra. Ukrajinski mediji godinama su pisali o ogromnom poslovnom utjecaju Petrovskog, njegovim vezama s visokom politikom, ali i navodnoj povezanosti s gradskim kriminalnim podzemljem.

Iako “Narik” nikada nije osuđen ni za jedno krivično djelo, snimak otetog sina sugeriše da je motiv bila osveta povezana s očevim poslovima.

Zastrašujući snimak

Nekoliko dana nakon otmice na Telegramu se pojavio zastrašujući, zrnasti snimak pretučenog Komarova. S vidljivim modricama na oba oka, slomljen i u suzama, moli roditelje da plate otkupninu od deset miliona američkih dolara.

Njegove riječi, izgovorene pod očiglednom prisilom, otkrivaju stravične detalje mučenja i pozadinu otmice.

– Mama, tata, molim vas, pomozite mi. Ukrali ste tih deset miliona koje traže, molim vas vratite tih deset miliona.

U trominutnom monologu punom očaja Komarov opisuje pakao kroz koji prolazi, a u jednom trenutku podiže zamotanu i krvavu ruku, na kojoj se čini da nedostaje šaka.

– Vratit ću sve onim ljudima od kojih ste uzeli, već su mi odrezali neke udove, imam slomljene noge i probijena rebra. Već sam na lijekovima, nemam više udova. Uskoro će početi infekcija. Jednostavno umirem. Molim vas, ovo je vrlo ozbiljna organizacija, pomozite mi, niko me ne može pronaći.

U poruci je preklinjao roditelje da ne uključuju policiju niti “mafijaše”, tvrdeći da je već prebačen u drugu zemlju i da će ga otmičari pustiti čim novac legne na njihov račun.

Istražitelji su uspjeli identifikovati jedno od vozila korištenih u otmici, iznajmljeni automobil, te su ga putem GPS-a locirali do luksuzne vile u Tabananu (Tabanan), na zapadnoj obali Balija. Vila je bila prazna, ali je policija unutra pronašla mobitel i torbu koji su pripadali žrtvi, kao i tragove krvi.

Forenzička analiza kasnije je potvrdila da se krv poklapa s tragovima pronađenim u vozilu, ali i s DNK uzorkom Komarovljeve majke,piše Avaz

Najcrnji mogući epilog

Slučaj je dobio najcrnji mogući epilog 27. februara, kada je policija objavila da su na ušću rijeke Vos (Wos), tridesetak kilometara od vile, pronađeni raskomadani ljudski ostaci – glava, desna noga, dijelovi grudnog koša i unutrašnji organi.

Mrtvozornik je prvobitno izjavio da tetovaže na pronađenim udovima “djelimično” odgovaraju onima koje je imao Komarov, te da karakteristike lobanje upućuju na to da se radi o osobi bijele rase. Zvanična potvrda stigla je nekoliko dana kasnije, kada je DNK analizom nedvosmisleno utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju Igoru Komarovu.

Policija je ubrzo uhapsila stranog državljanina s inicijalima CH, koji je iznajmio vozilo korišteno u zločinu koristeći lažni pasoš. Raspisana je potjernica za još šest stranih državljana, identifikovanih inicijalima RM, BK, AS, VN, SM i DH.

Vjeruje se da su četvorica uspjela pobjeći s Balija preko međunarodnog aerodroma, dok se za preostalom dvojicom još traga. Svi osumnjičeni stavljeni su na indonezijsku listu traženih osoba, kao i na crvenu potjernicu Interpola.

