Tri tijela pronađena u kući kod Poreča. Susjedi postali sumnjičavi zbog laveža pasa

“Utvrđuju se okolnosti događaja”, priopćio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave istarske.

Nisu uočeni tragovi nasilja

Policijska glasnogovornica Suzana Sokač kazala je za Regional Express da trenutno nije moguće identificirati osobe jer su u poluraspadnutom stanju. Na mjestu događaja nisu uočeni tragovi nasilja.

Regional Express piše kako se ipak pretpostavlja tko su stradale osobe. Navodno je riječ o osobama koje nisu stalno živjele u toj kući, već su ondje dolazile povremeno iz Zagreba. Spominje se da je riječ o ženi staroj oko sedamdeset godina te njezinim roditeljima,piše Index

Susjedi su navodno postali sumnjičavi nakon što su primijetili da psi već neko vrijeme neprestano laju i da očito nemaju hrane, pa je zbog toga pozvana policija.

