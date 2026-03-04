Mart će biti najsretniji mjesec za ova 3 znaka kineskog horoskopa: Privlačit će uspjeh, blagostanje & sve što su poželjeli

Privlačiće sreću i blagostanju tokom cijelog mjeseca, a evo koji će biti njihovi najsrećniji dani.

Ovaj mjesec mijenja energiju iz Đi-Čou (Vo) u Geng-Jin (Tigar), tako da je preduzimanje akcije propraćeno srećom. Postoji nekoliko načina da pokažete inicijativu i podržite akcioni zamah.

Za početak, uključite crvenu boju u svoju odeću, estetski izgled i izbor hrane. Crvena je vatra i toplota, pa vam pomaže da se podsjetite da budete aktivni.

Drugi način je da radite stvari koje najavljuju vaše mesto u svetu. Biti aktivan na društvenim mrežama ili u grupama, bilo lično ili onlajn, pomaže da pokažete svoje prisustvo. Budite hrabri u martu. Šta god da radite, ne mora biti vezano za posao.

Fokusirajte se na nešto što vam donosi radost.

Najbolji dan za sreću ovog mjeseca je 8. mart, kada energija Tigra pokreće i dostiže vrhunac.

3 znaka kineskog horoskopa koji će biti najsrećniji u martu:

Tigar

Rođeni 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. godine

Ovaj mjesec vam najviše koristi zbog energije meseca Geng-Jin Tigra. Vi ste prirodni vođa, a liderstvo vam pomaže da se izdignete iznad ostalih. Vjerovatno ćete iskusiti povećanu vidljivost na poslu.

Dakle, ako ste stidljivi, naviknite se na pažnju i pažnju u centru pažnje. Popularnost je primarna tema. Postoji nekoliko ličnih promjena koje će vam povećati sreću tokom cijelog mjeseca i dobro je da ih prihvatite, čak i ako vam je u početku neprijatno da se prilagodite. Kada vas vršnjaci prepoznaju, cenite njihove pohvale i uživajte u njima.

Postoje trenuci kada treba biti skroman, ali ovog meseca je prikladno doživjeti osjećaj ponosa i zadovoljstva. Prijatelji, porodica ili kolege mogu vas zamoliti da preuzmete više odgovornosti nego obično. Ovo je prilika da pokažete svoje liderstvo. Ako se nadate unapređenju ili povećanju plate, iskoristite priliku da pokažete svoj potencijal. 8. marta uradite nešto novo da biste pokrenuli sreću napred i privukli je.

Vaši srećni datumi ovog mjeseca su 1, 3, 11, 14, 16, 23, 26 i 28. mart.

Konj

Rođeni 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. godine

Ovaj mjesec je savršen za vašu energičnu ličnost. Dobro se snalazite sa vatrenom energijom, posebno kada se povezujete i upoznajete nove ljude. Mogu vam se ukazati mogućnosti za putovanja, pa ako želite da putujete, ovo je vreme za planiranje odmora. Vjerovatno ćete prisustvovati mnogim društvenim okupljanjima i događajima.

Idite u kupovinu nove odjeće po povoljnim cenama kako biste bili spremni. Ako vam je potrebno nešto skrojeno, završite to pre 8. Vaš društveni život cveta, ali i vaša karijera. Očekujte mogućnosti za rast, poput ponude za posao ili zahteva za projekat koji pokazuje vaše veštine.

Vi ste katalizator zamaha, pa ako imate ideju koju želite da podelite, ovo je mjesec da to uradite.

U partnerstvima i ljubavi, vjerovatno ćete upoznati veoma važnu osobu koja će vam otvoriti novi društveni krug. Ako budete pozvani u posljednjem trenutku i to nije velika neprijatnost, reagujte brzo. Brze odluke su ono što vam otvara prava vrata ovog mjeseca.

Vaši srećni datumi ovog mjeseca su 1, 3, 16, 26. i 28. mart.

Zmaj

Rođeni 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Ovaj mjesec vas definiše kao osobu od uticaja. Počinjete da stičete više poštovanja od drugih, posebno zbog svojih misli i doprinosa. Vaš potencijal za priznanje od strane vršnjaka, prijatelja i porodice je najveći posle 15. u mesecu. Želite da radite odlično. Dokazujete svoj kredibilitet, čak i ako ne osećate da vas neko posmatra.

Kada je u pitanju većina stvari koje radite, razmišljajte unaprijed. Ovaj mjesec je posvećen strateškom planiranju i namjernosti. Želite da razmišljate o dugoročnim ciljevima i mogli biste videti porast investicionih mogućnosti. Ove ponude mogu se odnositi na vaše vrijeme, energiju ili novac; razmislite o svom dugoročnom finansijskom rastu kako ne biste preuzimali nepromišljene rizike. Iskoristite vrijeme odmora za rad na svojim ličnim planovima.

Vaši najsrećniji datumi ovog mjeseca su 1, 6, 18, 26. i 30. mart.

