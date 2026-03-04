Amerikanci objavili snimak udara torpedom na iransku fregatu kod Šri Lanke

Američko ministarstvo odbrane objavilo je snimak udara na iransku fregatu kod obale Šri Lanke.

Američki ministar odbrane Pit Hegset danas je na konferenciji za medije rekao da je američka podmornica potopila iranski ratni brod „koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama“.

Hegset je kazao da je brod „potopljen torpedom“.

– To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata. Kao i u tom ratu… mi se borimo da pobijedimo – saopćio je Hegset.

Napad na iransku fregatu dogodio se jučer nedaleko od obale grada Gale na jugu Šri Lanke, neposredno izvan teritorijalnih voda te ostrvske države.

Zamjenik šrilankanskog ministra vanjskih poslova rekao je za lokalnu televiziju da je u napadu u Indijskom okeanu poginulo najmanje 80 ljudi, prenosi Reuters.

Portparol šrilankanske mornarice ranije je izjavio da se, prema dokumentaciji broda, na njemu nalazilo oko 180 ljudi. Šrilankanska mornarica je takođe ranije potvrdila da je spasila 32 osobe nakon što je primila poziv u pomoć s iranskog ratnog broda „Iris Dena“.

Ako su procjene zamjenika ministra i mornarice tačne, oko 68 osoba i dalje se vodi kao nestalo.

Facebook komentari