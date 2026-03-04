Iranska revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još žešći napadi: Da li se stvari otimaju kontroli?

Iranska revolucionarna garda dodatno je konsolidirala kontrolu nad donošenjem ključnih ratnih odluka, uprkos gubitku pojedinih najviših komandanata.

Kako prenosi Reuters, Garda je još ranije, svjesna mogućnosti da njeni lideri budu eliminirani, prenijela ovlaštenja na oficire nižih činova, koji sada imaju mandat da odobravaju napade na susjedne države. Unutar Irana, snažna bezbjednosna struktura i centralna uloga Garde otežavaju svaku mogućnost izbijanja masovnih protesta.

Izbor novog vrhovnog vođe

Potencijalni izbor novog vrhovnog vođe, nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), mogao bi dodatno učvrstiti poziciju Garde, ocjenjuje Kasra Arabi (Kasra Arabi) iz američke organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana.

Hamneijev sin Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei), kojeg pojedini vide kao mogućeg nasljednika, ima bliske veze s Gardom i uživa podršku radikalnijih pripadnika nižih činova, navodi agencija.

Prema izvorima, svi ključni strateški potezi od početka rata donose se uz direktno učešće Garde, uključujući nove komandne odluke pod vodstvom Ahmada Vahidija.

Svaka jedinica ima unaprijed određenog nasljednika, i to do tri ranga niže, kako bi se osigurao kontinuitet komandovanja, pojasnio je zamjenik ministra odbrane Irana i pripadnik Garde Reza Talaeinik.

Decentralizacija komadne strukture

Decentralizacija komandne strukture dio je doktrine Garde već gotovo dvije decenije. Razvijena je nakon kolapsa iračkih snaga tokom američke invazije 2003. godine, s ciljem da svaka provincija može samostalno organizirati odbranu i očuvati autoritet režima.

Takav model omogućava Gardi da istovremeno bude glavna vojna sila u odgovoru na vanjske prijetnje, ali i ključni stub unutrašnje sigurnosti Irana. Iako struktura nije potpuno homogena i unutar nje postoje rivalstva, izvori ističu da je “jedinstvenija nego ikada kada je Iran pod napadom”.

Ipak, napadi koji ciljaju i starije i mlađe komandante mogli bi ozbiljno testirati sposobnost Garde da održi stratešku koherentnost, navodi Reuters.

Revolucionarna garda, osnovana nakon revolucije 1979. godine, s vremenom je izrasla u “državu unutar države”, kombinujući vojnu silu, obavještajnu mrežu i snažan ekonomski utjecaj radi očuvanja islamskog poretka.

Ona nadzire iranski nuklearni program, upravlja dijelovima energetskog sektora preko građevinske kompanije Hatam al-Anbia te služi kao kanal podrške šiitskim proksi-grupama širom Bliskog istoka. Njena dobrovoljačka paravojna jedinica Basidž ima ključnu ulogu u suzbijanju unutrašnjih nemira, dodaje agencija.

