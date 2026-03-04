NATO se hitno oglasio nakon napada Irana na Tursku

“Osuđujemo iranske napade na Tursku. NATO čvrsto stoji uz sve saveznike, uključujući Tursku, dok Iran nastavlja svoje neselektivne napade diljem regije. Naš odvraćajući i obrambeni stav ostaje snažan u svim područjima, uključujući zračnu i raketnu obranu”, rekla je Hart.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prenio je protest Ankare svom iranskom kolegi Abbasu Araghchiju u telefonskom pozivu zbog balističke rakete ispaljene iz Irana u turski zračni prostor. Fidan je rekao Araghchiju da treba izbjegavati sve korake koji bi mogli dodatno eskalirati sukob.

Tursko ministarstvo obrane saopćilo je da je raketu, lansiranu iz Irana, presreo NATO-ov sistem zračne i raketne obrane u istočnom Sredozemlju nakon što je preletjela Siriju i Irak.

Ministarstvo je u izjavi navelo da u incidentu nije bilo žrtava ni ozlijeđenih, ali je upozorilo da Turska zadržava pravo odgovoriti na bilo kakve neprijateljske akcije protiv nje, prenosi Novi.

