Helez: Njemačka uložila oko 480.000 eura u obnovu logističke baze u kasarni Butila

U kasarni Butila u Sarajevu danas je upriličena svečanost povodom završetka radova i primopredaje obnovljenog objekta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiju je rekonstrukciju finansirala Vlada Savezne Republike Njemačke.

Svečanosti su prisustvovali najviši zvaničnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snage Bosne i Hercegovine, predstavnici Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, NATO štaba Sarajevo i EUFOR-a.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je da je riječ o obnovi glavne logističke baze, ističući da investicija iznosi oko 480.000 eura, te da je donator bila Vlada Savezne Republike Njemačke.

– Danas otvaramo obnovljenu glavnu logističku bazu, a donator za izgradnju je bila Vlada Savezne Republike Njemačke. Investicija je vrijedna oko 480.000 eura. Želim naglasiti da je, otkako sam ja na ovoj funkciji u protekle tri godine, Vlada Savezne Republike Njemačke uložila oko 25 miliona eura, čime je došla na prvo mjesto kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturu. Vlada Savezne Republike Njemačke pomaže da naši vojnici i vojnikinje imaju bolji smještaj, bolje uslove rada i da infrastruktura funkcioniše efikasnije. Današnji događaj primjer je takve zajedničke saradnje i partnerskih odnosa Ministarstva odbrane i Vlade Savezne Republike Njemačke – kazao je Helez.

Dodao je da su planirana nova ulaganja i u narednom periodu.

– Imamo program i za narednu godinu, ulaganja se nastavljaju i nadam se da ćemo i dalje uspješno sarađivati. Također želim naglasiti da ćemo tokom ove ili naredne sedmice javnosti predstaviti završetak prve faze radova na Domu Oružanih snaga, koji će biti jedan od najljepših dijelova našeg grada – naveo je Helez.

Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Grannas istakao je da je ovaj projekat dio šire podrške Njemačke Oružanim snagama BiH.

– Ovo je samo jedan od 54 projekta kroz koje Savezna Republika Njemačka podržava Oružane snage Bosne i Hercegovine. Naš fokus, kao što se vidi i na ovom primjeru, jeste poboljšanje uslova rada i smještaja pripadnika Oružanih snaga. Dobri uslovi rada vojnikinja i vojnika temelj su njihove spremnosti, angažmana i profesionalnog djelovanja. Ukoliko su ti uslovi zadovoljeni i ostali segmenti funkcionisanja sistema bit će unaprijeđeni – kazao je Grannas.

Naglasio je da su projekti rezultat koordinacije i partnerske saradnje.

– Mi smo se fokusirali na temeljne stvari kako bismo vojnikinjama i vojnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine obezbijedili kvalitetnije uslove rada i života. Sve što radimo realizuje se u bliskoj saradnji sa ministrom odbrane i rukovodstvom Oružanih snaga BiH, na čemu im se ovom prilikom zahvaljujem. Također, sve aktivnosti usklađene su sa nastojanjima NATO-a u procesu modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – istakao je ambasador Grannas.

